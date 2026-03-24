Prezantuesja australiane Mel Schilling vdes pasi kanceri i është përhapur në tru
Prezantuesja australiane Mel Schilling, e njohur për shfaqjen "Married at First Sight", ka ndërruar jetë në moshën 54-vjeçare pasi kanceri iu përhap në tru.
Bashkëshorti i saj, Gareth Brisbane, tha se ajo ndërroi jetë e rrethuar nga dashuria.
"Në momentet e saj të fundit, kur mendova se kanceri ia kishte hequr aftësinë për të folur, ajo më afroi dhe më pëshpëriti një mesazh për mua dhe Maddie-n që do të më mbështeste për gjithë jetën time. I mori të gjithë forcën e saj të mbetur... Edhe atëherë, mendimi i saj i vetëm ishte për mua dhe Maddie-n", shkroi ai.
Ai shtoi se në moshën 42 vjeç ajo u bë nënë dhe yll televiziv dhe se pati sukses në të gjitha këto.
“Kjo është një grua që, gjatë dy viteve të kimioterapisë, kur mezi e ngrinte kokën nga jastëku, nuk u ankua kurrë dhe nuk pushoi së treguari guxim, hir, dhembshuri dhe empati dhe nuk humbi asnjë ditë xhirimesh”, deklaroi ai, ndër të tjera.
Mel Schilling njoftoi në Instagram më 12 mars se vuante nga kanceri terminal, pasi u diagnostikua me kancer të zorrës së trashë në dhjetor 2023.
Në shkurt të vitit 2024, iu hoq një tumor me madhësinë e një limoni, por më vonë iu zbuluan nyje në mushkëri. Më pas ajo iu nënshtrua 16 cikleve të kimioterapisë. Në dhjetor të vitit 2025, ekipi i saj i onkologjisë i tha se nuk kishin çfarë të bënin më shumë. /Telegrafi/