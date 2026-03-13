Prezantueses australiane Mel Schilling i është përhapur kanceri në tru: Nuk e di sa kohë më ka mbetur
Prezantuesja australiane Mel Schilling, e njohur për shfaqjen e saj "Married at First Sight", ka zbuluar se kanceri i është përhapur në tru. Ajo foli hapur në një postim në Instagram.
"Në dhjetor 2023, më diagnostikuan me kancer të zorrës së trashë pasi një tumor me madhësinë e një limoni u zbulua gjatë një skanimi. Terry, siç e quaja unë, u hoq me sukses dhe fillimisht më thanë se gjithçka ishte në rregull. Shumë prej jush e dinë tashmë këtë. Fatkeqësisht, në fund të shkurtit 2024, gjatë një skanimi rutinë, u zbuluan nyje të vogla në mushkëritë e mia", filloi ajo.
Ajo vazhdoi duke thënë se kanceri ishte përhapur dhe se bota e saj kishte ndryshuar përsëri në një çast. Gjatë dy viteve të fundit, gjatë xhirimeve të filmit "Married at First Sight", ajo iu nënshtrua 16 cikleve të kimioterapisë.
"Më vonë më thanë se isha e kualifikuar për një provë klinike inovative specifike për llojin tim të gjenit, e cila është planifikuar të fillojë në mars të vitit 2026. Edhe një herë, optimizmi im u rrit dhe mendova se mund ta mposhtja këtë. Megjithatë, gjatë Krishtlindjeve fillova të përjetoja dhimbje të forta koke dhe mpirje në anën e djathtë të trupit tim", shkroi ajo.
Pas shumë analizave, asaj iu tha se kanceri ishte përhapur në anën e majtë të trurit të saj dhe, pavarësisht radioterapisë pasuese, ekipi i saj i onkologjisë i tha se nuk kishte asgjë më shumë që mund të bënin.
"Dëgjimi i këtyre fjalëve ndryshon gjithçka. Ja ku jam tani. Drita ime po fillon të venitet dhe të shuhet shpejt, por unë jam ende këtu, ende duke luftuar dhe e rrethuar nga dashuria më e pabesueshme. Detyrat e thjeshta janë bërë tepër të vështira dhe unë mbështetem te familja ime e bukur që të kujdeset për mua. Sinqerisht, nuk e di sa kohë më ka mbetur, por e di që do të luftoj deri në frymën time të fundit dhe do të jem e rrethuar nga dashuria dhe mbështetja e popullit tim", shkroi ajo.
Ajo falënderoi të gjithë ata që i dërguan mesazhe mbështetjeje dhe tha se ato kishin më shumë rëndësi për të sesa mund të shprehte.
"Ata më ndihmuan të formoja mentalitetin që më duhej për të vazhduar luftën. Ju falënderoj të gjithëve nga thellësia e zemrës. Nëse do të mund t'ju thoja vetëm një gjë, do të ishte kaq e thjeshtë: nëse diçka nuk ndihet mirë, ju lutem kontrolloni. Mund t'ju shpëtojë jetën. Këta të dy në krahun tim janë gjithçka për mua. Me dashuri dhe mirënjohje, Mel", përfundoi ajo. /Telegrafi/