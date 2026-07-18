Presidenti i FIFA-s flet me entuziazëm për finalen Spanjë-Argjentinë
Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, ka ndarë mendimet e tij mbi finalen e Kupës së Botës 2026 mes Spanjës dhe Argjentinës.
Ndeshja vendimtare e turneut do të shohë Spanjën të përballet me Argjentinën, e planifikuar për të dielën, më 19 korrik nga ora 21:00.
Për këtë ndeshje ka folur edhe i pari i FIFA-s, Infantino, i cili është entuziast, pasi sipas ti luajnë dy ekipet më të mira, me lojtarë të shkëlqyer.
"Kjo finale është një bekim nga perënditë e futbollit", ka thënë fillimisht Infantino.
"Do të kemi Messin, Lamine Yamalin dhe shumë lojtarë të tjerë të shkëlqyer në fushë. Është absolutisht e pabesueshme".
"Këto janë padyshim dy ekipet më të mira. Ato e meritonin plotësisht vendin e tyre në këtë finale dhe kanë luajtur jashtëzakonisht mirë gjatë gjithë turneut”.
“Arritja deri këtu nuk ishte e lehtë. Me 48 ekipe që garonin, ne pamë ndeshje të jashtëzakonshme dhe një fushatë shumë të vështirë në Kupën e Botës", përfundoi presidenti i FIFA-s. /Telegrafi/