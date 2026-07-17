FIFA prezanton unazat e personalizuara të kampionëve për finalen Spanjë-Argjentinë
Finalja e madhe e Kupës së Botës 2026 midis Spanjës dhe Argjentinës në stadiumin MetLife nuk do të mbahet mend vetëm për vetë ndeshjen, por edhe për një ndryshim historik në mënyrën se si shpërblehen kampionët.
Në një lëvizje të frymëzuar nga ligat kryesore sportive amerikane si NBA dhe NFL, FIFA ka njoftuar se do t'i dhurojë unaza të personalizuara, të numëruara dhe të qepura sipas porosisë ekipit që arrin të ngrejë trofeun këtë të diel, më 19 korrik.
Organi drejtues detajoi se një koleksion ekskluziv prej 2,026 bizhuterish do të krijohet për nder të vitit aktual. Nga ky total, 30 bizhuteri do të rezervohen për lojtarët dhe stafin e trajnerëve të ekipit kombëtar fitues. 1,996 bizhuteritë e mbetura do të vihen në shitje për publikun e gjerë si artikuj zyrtarë koleksionistësh, të plotësuar me certifikatat përkatëse të autenticitetit.
Fifa will present World Cup rings to the winners of Sunday's final between Argentina and Spain, which will be attended by Donald Trump. pic.twitter.com/17wyQMDfG8
— BBC Sport (@BBCSport) July 17, 2026
Edhe pse organizata nuk e ka zbuluar ende çmimin me pakicë, pritet që ato të kenë një çmim të lartë për shkak të ekskluzivitetit të tyre dhe një dizajni të personalizuar që do të bashkojë siluetën e trofeut origjinal të Kupës së Botës me identitetin vizual të kombit fitues.
Një ceremoni çmimesh e përshtatshme për yjet më të mëdhenj
Prezantimi i këtyre unazave do ta transformojë plotësisht protokollin e zakonshëm pas ndeshjes. Sipas planeve të organizatës, në momentin që bie vërshëllima e fundit, kapiteni dhe menaxheri i ekipit kampion do të marrin unaza të përkohshme pak para se të ngrenë trofeun.
Më pas, do të zhvillohet një prezantim privat dhe individual, ku secili prej 30 anëtarëve të skuadrës do të marrë unazën e tij përfundimtare.
Për ta mbyllur një ditë që premton të jetë një spektakël absolut, Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, pritet të prezantojë trofeun kryesor, duke përsëritur rolin që luajti tashmë në finalen e Kupës së Botës për Klube 2025. /Telegrafi/