Presidenti i Barcelonës: Shpresoj që Yamal ta fitojë Topin e Artë
Presidenti i Barcelonës, Joan Laporta, ka dhënë mbështetje të fuqishme për Lamine Yamal, duke shpresuar që talenti spanjoll ta fitojë çmimin Topi i Artë për vitin 2026.
Laporta e ka vlerësuar jashtëzakonisht shumë 19-vjeçarin, duke e cilësuar si një “gjeni” dhe duke insistuar se ai e meriton plotësisht të jetë në garë për çmimin prestigjioz.
“Ai është një djalosh shumë i pjekur dhe një lojtar fantastik. Për mua, ai është një gjeni. Edhe deklaratat e tij janë të jashtëzakonshme”, deklaroi Laporta.
“Besoj se të gjithë po e shijoni jashtëzakonisht shumë atë që po bën dhe duhet ta shijoni edhe më tepër, sepse Lamine është një lojtar shumë i gjithanshëm dhe ndihet shumë komod në situata të tilla”.
Laporta theksoi se Yamal e meriton nominimin dhe se do të ishte jashtëzakonisht i lumtur nëse ai do ta fitonte çmimin.
“Unë mendoj se ai e meriton plotësisht të nominohet dhe, për të qenë i sinqertë, do të isha jashtëzakonisht i lumtur nëse do ta fitonte.”
“Siç ju kam thënë, do të isha i lumtur nëse cilido lojtar i Barcelonës, mashkull apo femër, do ta fitonte Topin e Artë. Por veçanërisht Lamine, sepse ai është i nominuar dhe një prej favoritëve kryesorë".
“Shpresoj vërtet që Lamine ta fitojë Topin e Artë”, tha ai.
Yamal vjen pas një sezoni të jashtëzakonshëm 2025/26, në të cilin fitoi La Ligën dhe Superkupën e Spanjës, ndërsa më pas u shpall edhe kampion bote me Spanjën në Kupën e Botës 2026.
Edhe fillimi i sezonit të ri ka qenë mbresëlënës për yllin e Barcelonës. Yamal ka shënuar katër gola në katër ndeshjet e para, duke dhënë sinjale të qarta se synon të jetë një prej emrave kryesorë në garën për Topin e Artë./Telegrafi/