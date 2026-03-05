President nga populli, Abrashi: Janë krijuar rrethanat që ta shtyjmë përpara këtë proces
Edhe anëtari tjetër nga LVV, Adnan Abrashi ka thënë se ndonëse si rast është i vjetër, ai i ka kaluar të gjitha procedurat e përcaktuara.
“Krejt çfarë ka mbetur kjo punë pa u materializuar ka qenë vota në Kuvendin e Kosovës. Tash janë krijuar rrethanat që ta shtyjmë përpara këtë punë. Krejt kjo që po e diskutoni konsideroj nuk është e rëndësishme. Pyetja më e rëndësishme që të gjithë e shtrojmë sot është kjo: A do të duhej që qytetarët e Republikës së Kosovës si sovran i këtij vendi ta kenë të drejtën për ta zgjedhur presidentin e tyre me votë të drejtpërdrejt".
"A do të duhej ne si deputetë që ta avancojmë demokracinë deri në atë përmas sa që qytetarëve ta zgjedhin të parin e shtetit pa iu nënshtruar interesave të partive politike”, ka thënë Abrashi, duke kërkuar nga kryesuesi i këtij komisioni Përparim Gruda që të procedoj tutje dhe të mos zgjatet debati.