Rrustemi: Amandamentet t'i procedohen seancës plenare
Anëtari i këtij komisioni nga radhët e LVV-së, Adnan Rrustemi ka thënë se rrethana në të cilat ndodhemi, edhe i shpjegon edhe i justifikon edhe kohën e shkurtër edhe thirrjen e mbledhjes brenda ditës dhe rekomandimet duhet të procedohen në seancë plenare.
“Por, kjo nuk është esenciale sa i përket kësaj çështje. Natyrisht në një rrethanë tjetër do të ishte më mirë të kishim kohë më shumë. Por, këto nuk janë elemente esenciale që e pengojnë as procedurën e as procesin. Esenciale këtu janë tri elemente: e para pala e autorizuar që mund të propozojë amandamente, që në rastin konkret presidenti apo presidentja e ka me kushtetutë, elementi i dytë esencial është se amandamentet kushtetuese para se të votohen nga deputetët duhet t’i nënshktrohen vlerësimit nga ana e gjykatës kushtetuese për sa i përket pakësimit të lirive dhe të drejtave të njeriut, gjë që ka ndodhur dhe është përmbushur. Dhe elementi i tretë është votimi i amnadamenteve kushtetuese në procedurë kushtetuese, në kushtin e votes së kërkuar prej 2/3 të të gjithë deputetëve dhe procesin e votimit të dyfishtë natyrisht”, tha Rrustemi.
Dy elementet e para pavarësisht kohës sipas tij janë të përmbushura.
“Po flasim për amandamentet e njëjta për nga përmbajtja që janë nënshtruar vlerësimit të gjykatës kushtetuese dhe GJK e ka nxjerr aktgjykimin në fjalë duke i validuar në aspektin kushtetues. Mbetet elementi i tretë që t’i nënshtrohet votimit nga ana e deputetëve të Kosovës. Edhe kjo mbledhje sonte është brenda këtij kuadri. Në një rrethanë tjetër ne natyrisht do të mblidheshim para se seanca t’i trajtonte. Por duke konsideruar që tashmë është përmbylluyr faza e vlerësimit nga ana e GJK-së, ne si komision për lefjilacion e kemi përgjegjësinë funksionale për ta konstatuar këtë gjë, për të spastruar dhe për të dërguar rekomandimin e komisionit në seancën plenare. Sa i përket afatit 7 ditor, është plotësisht afat operativ i përcaktuar me rregullore dhe nuk është afat përfundimtar dhe as nuk mund të jetë, as logjikisht as proceduralisht”, tha Rrustemi.