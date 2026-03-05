“Amendamentet e dërguara në 2011 nuk mund të shqyrtohen”, sqaron kryetari i Komisionit për Legjislacion
Kryetari i Komisionit për Legjislacion, Mandate dhe Imunitete në Kuvendi i Kosovës, Përparim Gruda, ka deklaruar se amendamentet kushtetuese të propozuara nga Vjosa Osmani për zgjedhjen e presidentit/es drejtpërdrejt nga populli nuk mund të shqyrtohen në këtë fazë, për shkak të tejkalimit të afateve.
Sipas Grudës, amendamentet u dërguan për vlerësim në Gjykata Kushtetuese e Kosovës në vitin 2011, dhe tashmë kanë kaluar më shumë se një dekadë nga shqyrtimi i tyre fillestar.
“Jemi gati 14 vjet pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese, pasi çështja është dërguar në gjykatë në vitin 2011. Pra, kemi kaluar çdo afat. Unë sot mendoj se komisioni nuk mund të shqyrtojë amendamente që kanë kaluar testin e Gjykatës Kushtetuese më shumë se një dekadë më parë”, tha Gruda.
Ai sqaroi se procedura e amendamenteve kushtetuese ka disa hapa të qartë: hapi i parë është propozimi nga Presidentja, Qeveria ose ¼ e deputetëve, pastaj dërgimi në Gjykatën Kushtetuese për të vlerësuar nëse amendamentet i shkelin të drejtat dhe liritë e njeriut, siç janë të mbrojtura në Kapitullin II të Kushtetutës, si dhe të drejtat e komuniteteve të përfshira në Kapitullin III.
“Kur Gjykata Kushtetuese përfundon shqyrtimin, amendamentet dërgohen në Komisionin për Legjislacion për shqyrtim. Nëse ka nevojë për pastrim të tekstit sipas vërejtjeve të Gjykatës, ato rregullohen dhe më pas përcillen në Kuvend”, theksoi Gruda.
Komisioni u mblodh pasditen e të enjtes, pak orë pasi Presidentja Osmani kishte dërguar në Kuvend amendamentet që propozojnë zgjedhjen e presidentit direkt nga populli, një iniciativë që, sipas presidencës, vjen “duke parë dështimet e njëpasnjëshme në zgjedhjen e presidentes/it”.
Nisma e Osmanit vjen në një moment politik të ndjeshëm, teksa afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit të ri në Kuvend po afrohet, duke shtuar presionin mbi partitë për të gjetur një konsensus.