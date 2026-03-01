Post Big Brother, Londrimi shfaqet i përlotur: Ndjeke ëndrrën, një ditë do të realizohet
Post Big Brother vijon edhe për edicionin e katërt të Big Brother VIP Kosova 4.
Banorët do të mblidhen edhe një herë së bashku, për të treguar të pathënat e rrugëtimit të tyre.
Teksa këtë herë u realizua brenda shtëpisë së famshme, ata kanë shfaqur emocionet e tyre për lojën që kanë zhvilluar.
Foto: YouTube
Fituesi i këtij sezoni u shfaq i emocionuar duke theksuar se duhet t’i ndjekim ëndrrat pasi që një ditë do të realizohen.
“O nuk ka lidhje se kush je, apo prej nga vjen. Thjesht ndjeke ëndrrën se realizohet një ditë”, u shpreh Londrim Mekaj.
Në vend të dytë u rendit Elijona Binakaj, në vend të tretë Ludo Lee, në vend të katërt Klodian Mihaj dhe e fundit Hygerta Sako.
Edhe ky edicion solli përplot emocione, të papritura e me shumë surpriza. /Telegrafi/