Pink zbulon nëse do të marrë drejtimin e emisionit të Kelly Clarkson, pas thashethemeve se është kandidatja kryesore
Pink ka mohuar se do të marrë përsipër rolin e moderatores së emisionit të Kelly Clarkson.
Këngëtarja 46-vjeçare reagoi në rrjetet sociale për të sqaruar situatën, pasi Page Six raportoi javën e kaluar se ajo ishte zhvendosur në New York për të marrë drejtimin e emisionit, pasi Clarkson u largua muajin e kaluar.
Në një video në Instagram, e cila më pas u fshi, Pink — e cila më herët kishte mohuar edhe spekulimet për një ndarje nga bashkëshorti i saj Carey Hart pas 20 vitesh martesë — u shpreh: “Përshëndetje të gjithëve. Thjesht për të vazhduar të rrëzoj të gjitha burimet dhe thashethemet që po qarkullojnë. Nuk po marr drejtimin e The Kelly Clarkson Show”.
Ylli i pop-it e bëri të qartë se java e saj si moderatore e ftuar ishte thjesht një nder për një mike dhe se një rol i përhershëm nuk ka qenë kurrë në plan.
Ajo tha: “Po bëj diçka argëtuese për shoqen time Kelly, sepse është diçka e bukur për t’u bërë. Nëse do të doja një talk show, nuk do të më duhej të bëja audicion. Thjesht do ta kisha një të tillë, dhe do të ishte i mrekullueshëm — jo diçka që po e shqyrtoj apo kërkoj në jetën time shumë, shumë, shumë të ngarkuar.”
Ajo dukej e lumtur teksa nisi rolin e saj si moderatore e ftuar në The Kelly Clarkson Show të hënën.
Këngëtarja shkëlqente ndërsa pozonte në skenë me vajzën e saj, Willow.
Ato ishin veshur me të njëjtën ngjyrë bordo dhe buzëqeshnin ndërsa rrinin krah për krah.
“Po e nisim #MuajinEHistorisëSëGrave me moderatoren tonë të ftuar P!nk dhe një orë speciale nga Broadway me pjesëmarrjen e Darren Criss, Shoshana Bean, kastit të Ragtime dhe vajzës së P!nk, Willow!” — thuhej në përshkrimin e publikuar në faqen e Instagram-it të emisionit “The Kelly Clarkson Show”.
Kishte gjithashtu një video ku ajo fliste para kamerës në prapaskenë. Artistja u shpreh se po përpiqej thjesht të mos e prishte emisionin dhe se po jepte maksimumin e saj, ndërsa kishte veshur një pulovër rozë të çelët.
“Le ta nisim këtë festë!” — thuhej në përshkrim.
Kjo vjen pasi Pink hodhi poshtë pretendimet se po ndahej nga bashkëshorti i saj, Carey Hart, duke e quajtur një raport të revistës People si “lajm të rremë”.