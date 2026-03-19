Përplasje mes Selin dhe Juelës: Të mban erë goja, qëndro larg meje
Një debat i ashpër ka shpërthyer në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5, duke vënë përballë Selin Bollatin dhe Juela Nikollin në një përplasje të fortë verbale.
Gjatë kësaj përplasje, tensionet mes tyre u rritën ndjeshëm, gjersa nuk munguan ironitë dhe kunjat e ndërsjella.
Në kulmin e debatit, Selin iu drejtua Jueles me tone të larta duke i thënë: “Qëndro larg meje. Të mban erë goja”, çka e agravoi edhe më shumë situatën në shtëpi.
Selin po luan lojën e vetme në atë shtëpi, pas daljes së partnerit të saj, DJ Gimbos.
Ajo tani ka filluar 'luftën' me konkurrentët brenda përfshirë edhe të tjerët: Rogertin, Mirin, Brikenën e Mateon.
Ndonëse me këta të fundit ka pasur marrëdhënie të mira që nga fillimi i programit.
Mbetet për t'u parë në vijim se si do të jetë loja e Selin kundër të tjerëve. /Telegrafi/
