Përplasje fizike në Big Brother? Marko eskalon ndaj Shëndritit
Një situatë e re që ka tejkaluar limitet ka marrë vëmendjen së fundmi në Big Brother VIP Albania 5.
Bëhet fjalë për një debat mes Markos dhe Shëndritit për cigare, ku duket se kaloi edhe në përplasje fizike.
Ka qenë Marko që i është afruar banorit nga Kosova dhe e ka goditur me shuplakë në dorë.
Reagimi i gazetarit nga Prizreni ka qenë që të bëj kujdes, meqë këto sjellje nuk lejohen në formate të tilla.
Mbetet për t'u parë nëse do të merret ndonjë vendim nga Vëllai i Madh për këtë veprim të Markos.
Këto ditë ka pasur situata të ndryshme e tension në shtëpinë më të madhe në Shqipëri.
Loja po bëhet më e ashpër teksa kanë kaluar muajin e dytë të izolimit. /Telegrafi/
