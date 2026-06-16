Përleshen tifozët e Argjentinës dhe Algjerisë, trazirat përfshijnë fëmijë dhe gra
Ndeshja midis Argjentinës dhe Algjerisë do të hapë aksionin në Grupin J të Kupës së Botës. Ndeshja është planifikuar për në orën 3 të mëngjesit të së mërkurës, pas së cilës do të luhet çifti i dytë i raundit të parë të grupit, Austria dhe Jordania.
Kupa e Botës 2026 ka filluar para disa ditësh, por jo çdo gjë ka shkuar në rregull, pasi disa herë tifozët e ekipit të kombëtareve të ndryshme janë përleshur mes vete.
Të fundit që kanë bërë një gjë të tillë janë ata të Argjentinës dhe Algjerisë, të cilët janë përleshur para përballjes mes dy ekipeve kombëtare.
Tifozët e Argjentinës dhe Algjerisë u takuan në Times Square në New York, dhe disa prej tyre u përleshën duke shkaktuar tollovi të madhe, ku u përfshin edhe gra dhe fëmijë.
Les argentins qui ont amorcé une bagarre contre les algériens à Time Square
Ces racistes ne savent tellement pas se tenir, vous aime tellement mes frères… 🇩🇿🙏🏽 pic.twitter.com/1mygu9RFjf
— 𝔇𝔧𝔦𝔟𝔦𝔫𝔥𝔬 🇨🇷 (@DjibinhoPvris_) June 16, 2026
Ndeshja midis Argjentinës dhe Algjerisë, si përkujtim, do të jetë e veçantë për Lionel Messin, i cili do të luajë ndeshjen e tij të 200-të për ekipin kombëtar.
Në karrierën e tij të shkëlqyer, ai ka fituar gjithçka që mund të fitohet, dhe katër vjet më parë në Katar, ai e udhëhoqi Argjentinën drejt titullit botëror. /Telegrafi/