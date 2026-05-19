Përfaqësuesja e Qipros në Eurovision 'shpërthen' në lot: Doja një pozicion më të mirë për vendin tonë
Përfaqësuesja e Qipros në Festivalin e Këngës në Eurovision, Antigoni, u përfshi nga emocionet që nuk arriti një renditje më të mirë në këtë konkurs muzikor, kështu që shpërtheu në lot para fotoreporterëve.
"Doja vërtet të bëja diçka më të fortë, një pozicion më 'më të fortë' për Qipron tonë. E doja vërtet këtë. Më vjen keq që nuk ndodhi", tha ajo.
Fotoreporterët i thanë se e donin dhe ishin krenarë për të.
ovo me pogodilo ko da su mi preci sa kipra pic.twitter.com/qk65HkrqIT
— možda spava (@mozdanespava) May 18, 2026
Ajo u buzëqeshi ngrohtësisht, pastaj shpërtheu në lot dhe i falënderoi për përkrahjen.
"Jam e kënaqur. Jam mirënjohëse për këtë udhëtim. E kam jetuar ëndrrën time në skenë. Më pëlqen të këndoj, i dua balerinët e mi, të gjithë ekipin dhe të gjithë njerëzit që më mbështesin, por doja diçka më të fortë, por është në rregull", tha ajo.
Kur një gazetar e pyeti nëse e konsideronte këtë një dështim dhe nëse ndihej e hidhëruar, ajo u përgjigj: "Ndoshta pak sepse me të vërtetë doja ta bëja Qipron një vend më të mirë".
Ajo performoi një këngë të quajtur "Jalla" në Festivalin e Këngës në Eurovision.
Përfundoi në vendin e 19-të me 75 pikë. Kjo këngë ka një ritëm dhe tërhoqi vëmendjen e publikut me vallëzimin e saj energjik. Fatkeqësisht, kjo nuk mjaftoi për një renditje më të mirë. /Telegrafi/