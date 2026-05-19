Alis reagon pas eksperiencës në Eurovision: Ky rrugëtim nuk do të kishte të njëjtin kuptim pa ju
Alis Kallaci ka përmbyllur rrugëtimin e tij në Eurovision 2026 duke u renditur në vendin e 13-të me këngën "Nan".
Performanca e artistit shqiptar u prit mjaft mirë nga publiku dhe solli emocione të forta gjatë kompeticionit evropian.
Për artistin e ri, pjesëmarrja në Eurovision ishte një nga eksperiencat më të mëdha të karrierës së tij deri më tani.
Gjatë gjithë javëve të konkursit, Alis mori mbështetje të shumta nga fansat shqiptarë dhe publiku, të cilët e përkrahën me vota dhe mesazhe pozitive.
Pas përfundimit të aventurës në skenën e Eurovisionit, këngëtari ka reaguar përmes një postimi emocional në rrjetet sociale, ku falënderoi të gjithë ata që e mbështetën në këtë rrugëtim të rëndësishëm për të.
Postimi i plotë i Alis (pa ndërhyrje):
"Kur nisi gjithcka, mu duk si dicka shume me e madhe se vetja ime dhe shpesh mendoja me vete nese do arrija ta realizoja tamam ashtu sic e kisha enderruar.
Sidomos si nje artist i ri, pa shume eksperience ne nje skene kaq te madhe si Eurovisioni, ku nuk mban vetem emrin tend, por edhe peshen dhe krenarine e perfaqesimit te nje shteti te tere.
Por gjate gjithe ketij rrugetimi, ajo qe me ka dhene me shume force keni qene ju.
Mbështetja, dashuria, votat, mesazhet dhe fjalet tuaja kane pasur nje vlere qe nuk di ta shpjegoj me fjale. Ne cdo moment kam ndjere qe nuk isha vetem dhe kjo eshte ndjesia me e bukur qe mund te marre nje artist.
Faleminderit secilit prej jush qe besoi tek une dhe tek muzika ime.
Faleminderit qe me keni bere te ndihem krenar ne cdo hap te ketij udhetimi dhe qe ma keni kthyer kete eksperience ne dicka qe do ta mbaj gjithmone ne zemer.
Kam mesuar shume nga ky rrugetim, kam perjetuar emocione qe nuk harrohen dhe mbi te gjitha kam kuptuar sa e forte eshte ndjenja kur ke njerez qe te mbeshtesin me gjithe zemer.
Ky rrugetim nuk do kishte te njejtin kuptim pa ju". /Telegrafi/
