Pep Guardiola e mbyll me humbje epokën te Man City, pësojnë nga Aston Villa
Aston Villa ka vazhduar me formën fantastike për të triumfuar në udhëtim te Manchester City, në kuadër të xhiros së 38-të në Ligën Premier.
City që po zhvillonte paraqitjen e fundit nën urdhrat e Pep Guardiolas e nisi më mirë, por që pësoi me rezultat 1-2.
City ishte larg skuadër më e mirë në fillim duke dominuar në të gjitha aspektet dhe kaloi në epërsi përmes Antoine Semenyos (23’).
Sidoqoftë, Villa tregoi fytyrë tjetër në pjesën e dytë. Fllimisht Ollie Watkins shënoi për të barazuar rezultatin (48’).
Watkins pastaj u përkujdes edhe për golin e dytë pas një kundërsulmi të shpejtë, duke e i lënë të gjithë të shokuar në “Etihad” (64’).
City në fakt shënoi në minutat e kohës shtesë falë Mateo Kovacic, por u anulua për pozitë jashtë loje.
City kësisoj qëndron në pozitën e dytë me 78 pikë ndërsa Villa e mbyll si vend i katërt me 65 sosh./Telegrafi/