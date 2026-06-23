Pas më shumë se 30 vitesh në Hollywood, Brad Pitt zbulon si përballet me peshën e famës
Brad Pitt, një nga aktorët më të famshëm dhe më të suksesshëm të Hollywoodit, ka folur së fundmi për anën më pak të njohur të jetës së tij, duke treguar se fama dhe ekspozimi i vazhdueshëm kanë pasur ndikim të madh tek ai ndër vite.
Edhe pse publiku e ka parë shpesh si një simbol të suksesit, jetës luksoze dhe vëmendjes mediatike, aktori thotë se realiteti është ndryshe.
Në një intervistë, Pitt u shpreh se pas përfundimit të çdo projekti kinematografik ndjen nevojën të largohet për një periudhë nga ritmi intensiv i punës dhe nga vëmendja publike.
Brad Pitt
Ai tregoi se ka nevojë të “rimbushë bateritë” dhe të gjejë kohë për veten, qoftë në qetësi të plotë apo në shoqërinë e njerëzve më të afërt.
Karriera e Brad Pitt nisi në fillim të viteve 1990 dhe shumë shpejt ai u kthye në një nga figurat më të njohura të industrisë së filmit.
Rolet në filma të suksesshëm si “Thelma & Louise”, “Meet Joe Black”, “Troy” dhe “Mr. & Mrs. Smith” e konsoliduan statusin e tij si një nga aktorët më të pëlqyer dhe më karizmatikë të Hollywood-it.
Më vonë, interpretimet në “Fight Club” dhe “Once Upon a Time in Hollywood” treguan edhe anën e tij artistike, duke e bërë një nga emrat më të respektuar të kinemasë botërore.
Brad Pitt
Megjithatë, aktori pranon se fama nuk ka qenë gjithmonë e lehtë për t’u menaxhuar.
Ai ka kaluar më shumë se tri dekada nën vëzhgimin e mediave dhe publikut, gjë që shpesh ka sjellë presion dhe sfida personale.
Sot, me përvojën e fituar ndër vite, Pitt e sheh famën me një këndvështrim më të qetë dhe më të pjekur.
Sipas tij, nuk është më ai aktori i ri që përpiqet të kuptojë ndikimin e famës në jetën e tij, por një njeri që ka mësuar të jetojë me të dhe të vendosë kufij të shëndetshëm.
Ai thekson se ka kuptuar rëndësinë e balancës mes jetës profesionale dhe asaj private, si dhe nevojën për të ndaluar herë pas here për t’u fokusuar te mirëqenia personale. /Telegrafi/