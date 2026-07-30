Ylli i "The Practice" i habiti fansat me transformimin e saj fizik, tani duket e panjohshme
Aktorja amerikane Camryn Manheim (65), e njohur më së miri për rolin e saj si Ellenor Frutt në serialin "The Practice", tërhoqi vëmendjen e publikut me pamjen e saj të re pasi u shfaq në hapjen e shfaqjes personale të mikeshës së saj të gjatë Rosie O'Donnell në New York.
Aktorja zgjodhi xhinse blu, një bluzë me motive të gjata dhe një bluzë të bardhë për këtë rast, dhe e kompletoi kombinimin e modës me një model flokësh të prerë pas shpine dhe një buzëqeshje të gjerë. Figurën e saj më të hollë nuk e la pa u vënë re nga fansat, të cilët e mbuluan me komplimente për pamjen e saj në rrjetet sociale.
"Dukesh fantastike", "Dukesh shumë mirë" dhe "Dukesh po aq e re sa kur të pashë për herë të parë në fillim të viteve 2000", janë vetëm disa nga komentet që i kanë lënë ndjekësit e saj.
Karriera e Camryn Manheim u shënua nga roli i saj në serialin "The Practice", për të cilin fitoi një Emmy dhe një Golden Globe në vitin 1998. Kur mori çmimin Emmy, ajo tha: "Kjo është për të gjitha vajzat e shëndosha", duke dërguar një mesazh të fortë për pranimin e trupit të vet.
Gjatë viteve, ajo ka folur hapur për problemin e diskriminimit ndaj personave mbipeshë në industrinë e filmit dhe ka mbështetur përfaqësimin më të madh të aktorëve me lloje të ndryshme trupash. Ajo theksoi se dëshiron të kontribuojë në faktin që njerëzit nuk gjykohen nga pamja e tyre, por nga talenti, karakteri dhe aftësitë e tyre.
Në një nga intervistat e saj, ajo theksoi se është veçanërisht e lumtur që brezat e rinj të aktorëve dhe aktorëve sot kanë më shumë hapësirë për të ndryshuar standardet e bukurisë në Hollywood dhe për të shërbyer si modele për të rinjtë që kanë vështirësi të pranojnë pamjen e tyre.
Përveç rolit të saj në "The Practice", Manheim është e njohur edhe për paraqitjet e saj në "Ghost Whisperer", "Person of Interest", "Stumptown" dhe "Law & Order".
Në eventin në New York, ajo mbështeti shoqen e saj të ngushtë Rosie O'Donnell, e cila gjithashtu ka tërhequr vëmendjen vitet e fundit me transformimin e pamjes së saj pas humbjes së ndjeshme në peshë. /Telegrafi/