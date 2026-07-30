Vozinha bëhet pjesë e botës së 'Spider-Man' - portieri që mahniti Botërorin shfaqet në reklamën e filmit të ri
Portieri i kombëtares së Ishujve të Kepit të Gjelbër (Cape Verde), Vozinha, ende nuk ka debutuar me klubin kilian Colo Colo, pasi po përballet me procedura administrative, derisa klubi po përpiqet të marrë leje që ai të mbajë në fanellë nofkën me të cilën është bërë i njohur në gjithë botën.
Në pritje të vendimit, portieri 40-vjeçar ka marrë pjesë në një fushatë promocionale për filmin e ri “Spider-Man: Brand New Day”.
Ai publikoi një video në Instagram ku u bëri thirrje ndjekësve të shohin filmin.
Foto: Instagram
Pas paraqitjeve të tij në Kupën e Botës, numri i ndjekësve të tij në rrjetet sociale është rritur ndjeshëm, nga më pak se 50 mijë në rreth 29.6 milionë.
Ndërkohë, Colo Colo po përpiqet të zgjidhë çështjen e emrit në fanellë.
Rregullat e futbollit kilian parashikojnë që lojtarët në kampionatin vendas duhet të përdorin mbiemrin e tyre dhe jo pseudonime.
Kjo do të thotë se Josimar Jose Evora Dias nuk do të mund të luante me emrin “Vozinha”, i cili e ka bërë të famshëm.
Nofka “Vozinha” në portugalisht do të thotë “gjyshe” dhe është një dedikim për gruan që e ka rritur.
Colo Colo ka kërkuar një përjashtim nga organi drejtues i klubeve kiliane dhe vendimi pritet të merret pas votimit.
Për të lejuar përdorimin e pseudonimit duhet të ketë një miratim unanim.
Klubi duhet gjithashtu të zgjidhë çështjen e numrit të fanellës, pasi numri 1 aktualisht mbahet nga portieri argjentinas Fernando de Paul.
Vozinha fitoi famë të madhe gjatë Kupës së Botës, ku bëri paraqitje të shkëlqyera me Ishujt e Kepit të Gjelbër. /Telegrafi/