Dita e tretë e Festivalit të Filmit në Sarajevë - histori familjare dhe dokumentarë që nuk duhen humbur
Dita e tretë e Festivalit të Filmit në Sarajevë (SFF) sjell një program të pasur me filma nga rajoni dhe bota, duke përfshirë dokumentarë dhe filma artistikë që trajtojnë tema si familja, identiteti, marrëdhëniet njerëzore dhe përballja me të kaluarën.
Një nga ngjarjet kryesore është premiera rajonale e filmit “Small Things”, me regji të Zvonimir Juric, e cila do të mbahet në orën 21:30 në Teatrin Kombëtar të Sarajevës.
Filmi ndjek dy motra, Anica dhe Irena, të cilat së bashku me fëmijët e Irenës kthehen në ishull për të vizituar babanë dhe vëllanë e tyre.
Festivali i Filmit në Sarajevë
Vendimi për shitjen e tokës familjare i detyron ata të përballen me konflikte dhe marrëdhënie të tensionuara të së kaluarës.
Në Coca-Cola Summer Cinema në Metalac, publiku do të mund të shikojë në orën 20:30 filmin spanjoll “The Things We Love”, me regji të Rodrigo Sorogoyen.
Filmi tregon historinë e regjisorit Esteban dhe vajzës së tij Emilia, të cilët gjatë një xhirimi filmi përpiqen të rindërtojnë marrëdhënien e tyre dhe të përballen me plagët e vjetra.
Ndërkohë, në UNIQA Summer Cinema Stari Grad, do të shfaqet filmi “The Lost Son”.
Festivali i Filmit në Sarajevë
Historia fokusohet te hetuesi policor Andrej, i cili zbulon se vëllai i tij, Kristian, është autor i dhunës në familje.
Përballë kësaj situate, Andrej përpiqet të përmirësojë marrëdhënien me të vëllanë, ndërsa nis të vërejë ngjashmëri mes sjelljes së tij dhe babait të tyre abuzues.
Programi dokumentar sjell gjithashtu katër filma në kategorinë konkurruese.
Kështu, dita e tretë e SFF-së ofron një kombinim të filmave artistikë dhe dokumentarëve, me histori personale dhe shoqërore që pritet të tërheqin vëmendjen e publikut dhe kritikës. /Telegrafi/