"Spider-Man" kryeson kinematë për fundjavën e tretë, "End of Oak Street" fiton 2.5 milionë dollarë në premiera
Dy filma të rinj mbërrijnë në kinema këtë fundjavë, por pritet që filmi me të ardhurat më të larta të jetë "Spider-Man: Brand New Day", i cili mund të mbetet numri një për javën e tretë radhazi.
Filmi i Warner Bros "The End of Oak Street", me protagonistë Anne Hathaway dhe Ewan McGregor si një çift periferik që udhëton magjikisht pas në kohë, fitoi 2.5 milionë dollarë në shfaqje paraprake.
Ndër titujt e rinj këtë fundjavë, pritet të jetë më i suksesshmi, me një vlerësim prej 20 deri në 30 milionë dollarë, ndërsa Warner Bros. parashikon 18 deri në 23 milionë në tregun vendas dhe 20 deri në 25 milionë në tregun ndërkombëtar.
Meqenëse buxheti i filmit është më shumë se 80 milionë dollarë, do të duhen kritika të mira dhe marketing i fortë gojë më gojë gjatë sezonit të filmave verorë për të qenë fitimprurës. Megjithatë, pavarësisht mbërritjes së titujve të rinj, kryesimin e listës duhet ta mbajë "Spider-Man: Brand New Day" për fundjavën e tretë radhazi.
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Filmi i Sony dhe Marvel synon një rritje prej 65 deri në 70 milionë dollarësh këtë fundjavë, një rënie prej rreth 55 përqind. Pas vetëm 12 ditësh në kinema, ai është bërë filmi me fitimet më të larta të vitit, me 1.68 miliardë dollarë në të gjithë botën, dhe së shpejti mund të kalojë shifrën e 2 miliardë dollarëve.
"Paw Patrol: The Dino Movie" fitoi 1.9 milionë dollarë në premiera dhe parashikohet të arrijë në gati 20 milionë dollarë gjatë fundjavës, gjë që do ta vendoste atë në vendin e tretë.
Ky është një fillim i ngjashëm me spinoff-in e vitit 2023 "The Mighty Movie", i cili u hap me 22 milionë dollarë dhe më vonë arriti në 205 milionë dollarë globalisht me një buxhet prej 30 milionë dollarësh. Filmi i ri kushton 40 milionë dollarë dhe kjo shumë u nda nga Paramount dhe Spin Master.
Ndërkohë, filmi "The Odyssey" synon të sigurojë 17 deri në 20 milionë dollarë shtesë në fundjavën e pestë. Tre tituj të rinj, "The Wrong Girls", "The Rivals of Amziah King" dhe "The Brink of War", parashikohet të fillojnë me një shifër të vetme fitimesh. /Telegrafi/