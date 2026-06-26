Pas humbjes në peshë, Wayne Rooney tërheq vëmendjen në daljen me bashkëshorten Coleen
Wayne Rooney është rikthyer në qendër të vëmendjes jo vetëm si analist i Kupës së Botës, por edhe për transformimin e tij fizik.
Ish-futbollisti anglez u shfaq së fundmi në një takim romantik me bashkëshorten e tij, Coleen Rooney, duke marrë komplimente të shumta nga fansat për humbjen në peshë dhe pamjen e re pa mjekër.
Çifti, të dy 40 vjeç, publikuan një fotografi së bashku në Instagram. Wayne kishte zgjedhur një kombinim të thjeshtë me këmishë të zezë, pantallona të shkurtra bezhë dhe këpucë të zeza, ndërsa Coleen tërhoqi vëmendjen me një fustan krem dhe të zi që nxirrte në pah nxirjen e saj pas pushimeve, shkruan DailyMail.
Pamja e re e Rooneyt është komentuar gjerësisht edhe gjatë paraqitjeve të tij si komentator në BBC për Kupën e Botës.
Shumë ndjekës vunë re se ai duket dukshëm më në formë, duke e lavdëruar për humbjen e peshës dhe stilin e ri.
Komentet në rrjetet sociale ishin pozitive, me fansat që e cilësuan transformimin e tij si mbresëlënës.
Dalja e tyre vjen pak javë pasi Wayne dhe Coleen festuan 18-vjetorin e martesës me dedikime romantike në Instagram.
Çifti, që janë bashkë që nga adoleshenca dhe kanë katër djem, kanë kaluar edhe momente të vështira gjatë viteve.
Në një intervistë të mëparshme, Rooney pranoi se kishte luftuar me alkoolin dhe tha se beson se pa mbështetjen e Coleen nuk do ta kishte kaluar atë periudhë, duke e vlerësuar bashkëshorten si personin që e ndihmoi të rimerrte kontrollin mbi jetën e tij. /Telegrafi/