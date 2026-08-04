Eva Longoria shkëlqen me bikini të kuqe gjatë pushimeve në Spanjë
Eva Longoria po vazhdon të shijojë verën në Spanjë, ku është fotografuar sërish në plazhet pranë Marbellës.
Aktorja 51-vjeçare e serialit “Desperate Housewives” tërhoqi vëmendjen me paraqitjen e saj në bikini të kuqe, duke shfaqur fizikun e tonifikuar gjatë një dite relaksi buzë detit.
Ylli i Hollywoodit u pa me një bikini të vogël me prerje trekëndore, të kombinuar me një kapelë kashte dhe aksesorë të thjeshtë, ndërsa kalonte kohë në bregdet, shkruan DailyMail.
Gjatë javëve të fundit, Longoria është fotografuar disa herë duke shijuar pushimet verore me bashkëshortin e saj José Bastón dhe djalin e tyre, Santiago.
Prej disa vitesh, Eva Longoria e ka zhvendosur jetën e saj kryesisht mes Spanjës dhe Meksikës, duke lënë pas Los Angelesin.
Ajo ka deklaruar më herët se mendon se “kapitulli amerikan” i jetës së saj ka përfunduar dhe se nuk dëshiron më të jetojë në Kaliforni, duke përmendur ndryshimet që ka përjetuar qyteti.
Megjithatë, aktorja vazhdon të udhëtojë në Shtetet e Bashkuara për angazhime profesionale, ndërsa pjesën më të madhe të kohës e kalon në Evropë, ku duket se ka gjetur ritmin e ri të jetës së saj.
Pushimet e fundit në Spanjë janë një tjetër dëshmi e lidhjes së saj me vendin që tashmë e konsideron shtëpi. /Telegrafi/