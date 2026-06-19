Pas Gordonit, Barcelona mbyll edhe transferimin e dytë të kësaj vere
Jorge Salinas është kthyer në një nga emrat më të përfolur të afatit kalimtar dhe lajmet e fundit e lidhin fort me një transferim te Barcelona për sezonin 2026/27.
Mbrojtësi i ri i Racing Santander, vetëm 19 vjeç, ka bërë një hap të madh në zhvillimin e tij gjatë këtij sezoni dhe tashmë po ndiqet nga disa prej klubeve më të rëndësishme në Spanjë, Ligën Premier dhe kampionate të tjera evropiane.
Sipas raportimeve të mediave spanjolle, Barcelona ka nisur lëvizjet konkrete për të mbyllur marrëveshjen përpara 30 qershorit, një datë kyçe për të ardhmen e lojtarit.
Arsyeja është e qartë: klauzola e lirimit të Salinas aktualisht është 8 milionë euro, por nga 1 korriku ajo do të rritet në 16 milionë euro, duke e bërë transferimin dukshëm më të kushtueshëm.
Drejtori sportiv i Barcelonës, Deco, e konsideron Salinasin si një profil shumë interesant për shkak të moshës së re, potencialit të madh për zhvillim dhe çmimit ende të përballueshëm në tregun aktual.
Edhe pse këtë sezon ka shkëlqyer kryesisht si mbrojtës i majtë, futbollisti është formuar fillimisht si qendërmbrojtës i majtë, një fleksibilitet që vlerësohet shumë nga drejtuesit katalanas.
Sezoni i tij me Racing Santander ka qenë mbresëlënës. Salinas ka zhvilluar 33 ndeshje në ligë, ka regjistruar shtatë asistime dhe ka qenë një nga figurat kyçe në rikthimin e skuadrës në La Liga pas 14 vitesh mungesë nga elita e futbollit spanjoll.
Paraqitjet e tij nuk kanë kaluar pa u vënë re. Përveç Barcelonës, disa klube spanjolle dhe skuadra nga Anglia po monitorojnë nga afër progresin e tij./Telegrafi/