Hoti: LDK ka vullnet për themelimin e institucioneve, por kërkon kompromis - duke shantazhuar me zgjedhje nuk arrihet asgjë
Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Avdullah Hoti ka reaguar ndaj zhvillimeve të fundit në vend duke thënë se zhbllokimi i situatës politike mund të arrihet vetëm përmes kompromisit.
Përmes një postimi në rrjetin social në Facebook, Hoti tha se ka përcjellë qëndrimet politike të djeshme dhe të sotme të përfaqësuesve të LVV-së, duke ritheksuar se LDK-ja është e gatshme të kontribuojë në themelimin e institucioneve.
“Po i përcjell qëndrimet politike të djeshme dhe të sotme të zyrtarëve të LVV-së. Sigurisht se LDK-ja ka vullnet të ndihmojë në themelimin e institucioneve. Por kjo duhet dhe mund të bëhet vetëm duke treguar gatishmëri për kompromis.
Duke shantazhuar me zgjedhje të jashtëzakonshme nuk arrihet asgjë. Përkundrazi”, ka shkruar Hoti. /Telegrafi/