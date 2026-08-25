Mister, aeroplani transportues ushtarak amerikan ulet në Moskë
Sipas të dhënave të gjurmimit, misteri sillte një aeroplan transporti ushtarak amerikan që të martën u ul në Moskë.
Nuk dihej se kush ishte në bordin e aeroplanit dhe pse ndodhej në Rusi, transmeton Telegrafi.
Kur u pyet, zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha se nuk kishte informacion në lidhje me aeroplanin.
Zyrtarët ushtarakë amerikanë, Shtëpia e Bardhë, ambasada amerikane në Moskë dhe ambasada ruse në Uashington nuk iu përgjigjën menjëherë pyetjeve në lidhje me misionin e fluturimit.
Të dhënat nga faqja e gjurmimit FlightRadar24 treguan se një Boeing C-17A Globemaster III iu afrua Aeroportit Ndërkombëtar Vnukovo në Moskë pak pas orës 10:00 të mëngjesit pasi u ngrit nga Riga, kryeqyteti i Letonisë, dy orë më parë.
Aeroplani ishte nisur nga baza Andrews e Forcave Ajrore Amerikane në Maryland të dielën pasdite pak para orës 17:00, treguan të dhënat. /Telegrafi/