Si mund të kundërpërgjigjet Kanadaja për të dëmtuar ekonominë amerikane - dhe Trumpin?
Çfarë ndikimi ka në të vërtetë Kanadaja, e cila shet rreth 70% të mallrave të saj në SHBA, në këtë mosmarrëveshje tregtare në spirale me fqinjin e saj jugor, i cili është gjithashtu ekonomia më e madhe në botë?
Kanadaja është klienti kryesor për 26 shtete amerikane, duke përfshirë Maine, Michigan dhe Wisconsin. Dhe është në tre vendet e para për 45 nga 50 shtetet amerikane, duke sugjeruar se kryeministri Mark Carney ka hapësirë për të manovruar në një luftë tregtare, transmeton Telegrafi.
Për momentin, detyrimet hakmarrëse kanadeze të planifikuara nga Carney janë kundërmasa strategjike "dollar për dollar" të përqendruara në çelik, produkte qumështi, pajisje, pajisje bujqësore, elektronikë, pulpë dhe letër - megjithëse lista është ende duke u finalizuar.
Sondazhet sugjerojnë se shumica e kanadezëve do të ishin të pakënaqur nëse qeveria e tij do të shkonte në drejtimin tjetër dhe do të bënte lëshime të rëndësishme për SHBA-në, shkruan BBC.
Ky mendim ndahet nga Kryeministri i Ontarios, Doug Ford, një nga kritikët më të zëshëm të Trump në veri të kufirit, i cili iu përgjigj kërcënimeve të tarifave duke i thënë presidentit amerikan "më puth në bythë".
Departamenti i Financave i Kanadasë tha se masa shtesë për të mbrojtur punëtorët dhe bizneset do të shpallen të martën.
Ja disa fusha ku Kanadaja mund të ushtrojë presion ekonomik.
Carney vuri në dukje të shtunën se Kanadaja furnizon shumicën dërrmuese të importeve të gazit natyror dhe energjisë elektrike të SHBA-së dhe rreth 60% të importeve të naftës bruto.
"Nuk mendoj se ata duan që ne të ndalojmë dërgimin e asaj energjie," tha ai.
Shtrëngimi i SHBA-së për energjinë nuk është në kundërmasat aktuale, megjithëse zyrtarë të ndryshëm politikë kanë thënë shprehimisht se nuk përjashtohet - dhe jo të gjithë kryeministrat provincialë kanë qenë të prirur ta përdorin këtë ndikim.
Ford, provinca e të cilit në Ontario është shtëpia e industrisë së prodhimit të automjeteve të Kanadasë, është i hapur për sa larg mund të shkojë mosmarrëveshja dhe tha se një "mbishpagim energjie është në tryezë".
Ai shkurtimisht prezantoi një mbishpagim prej 25% në vitin 2025 për të gjitha eksportet e energjisë elektrike në Shtetet e Bashkuara, të cilin qeveria e tij vlerësoi se do të kishte ndikuar në 1.5 milion shtëpi dhe biznese në Michigan, Minesota dhe Nju Jork.
Vendi është gjithashtu një burim i madh i mallrave të rëndësishme, duke përfshirë potasin - një produkt në plehrat për të cilin Kanadaja është furnizuesi kryesor në botë.
"Do të doja shumë ta shihja [Trump] të drejtonte makina pa naftë. Do të doja shumë ta shihja të kultivonte perime dhe fruta pa potasin. Presidenti Trump na nënvlerëson dhe ky është gabimi më i madh", tha Ford të hënën.
Kanadaja gjithashtu ka rezerva të konsiderueshme të mineraleve kritike si litiumi, nikeli dhe grafiti.
SHBA-të janë destinacioni kryesor i Kanadasë për eksportet e përgjithshme të mineraleve, një pikë tjetër ku Otava mund të ushtrojë presion.
Ford këtu gjithashtu mori drejtimin, duke thënë në një intervistë me Associated Press se SHBA-të "nuk do të nxjerrin asnjë kokërr rëre nga Ontario".
Kanadaja tashmë ka provuar se mund të shkaktojë dhimbje ekonomike në SHBA.
Edhe para se të prisheshin bisedimet tregtare, një vendim nga shumica e provincave për të ndaluar alkoolin amerikan nga raftet e dyqaneve të pijeve alkoolike - në përgjigje të valës së parë të tarifave amerikane në fillim të vitit të kaluar - i dha një goditje shkatërruese asaj industrie në SHBA.
Vera amerikane pësoi një rënie të ndjeshme në eksporte, një rënie që Instituti i Verës e quajti "çrregullimi më i rëndësishëm i tregut në dekada".
Eksportet e verës amerikane në Kanada ranë me 78% nga viti në vit, një humbje prej 357 milionë dollarësh (494 milionë dollarë kanadezë) në vlerën e eksportit, sipas të dhënave qeveritare.
Shoqata e distiluesve raportoi shifra të ngjashme - duke thënë se ndalimet provinciale kanë shkaktuar rënie të eksporteve të pijeve alkoolike amerikane me më shumë se 70%.
Ky bojkot mbetet në fuqi në 11 nga 13 provincat dhe territoret kanadeze. Ndalimi është një pikë zhgënjimi e konsiderueshme për administratën Trump.
Ndërsa bojkoti i alkoolit është vendosur nga udhëheqësit politikë, ka edhe vendime bazë nga shumë kanadezë që kanë dëmtuar ekonominë e fqinjëve të tyre - siç është shmangia e udhëtimeve në SHBA.
Edhe me një rritje të lehtë të udhëtimeve rrugore në SHBA në prill, kanadezët bënë 800,000 udhëtime më pak atë muaj krahasuar me të njëjtën kohë në vitin 2024, përpara se Trump të kthehej në detyrë, sipas të dhënave kombëtare.
Bojkoti i udhëtimeve ka shkaktuar një humbje prej rreth 3.3 miliardë dollarësh kanadezë (2.35 miliardë dollarë; 1.75 miliardë paund) në të ardhura për SHBA-në vitin e kaluar. Disa qytete dhe shtete amerikane u kanë bërë thirrje kanadezëve të kthehen përmes reklamave të synuara dhe ofertave speciale.
Koha dhe vullneti politik kanadez mund të jenë gjithashtu një mjet për negociata.
Kanadezët e dinë se do të ndiejnë dhimbje ekonomike në këtë mosmarrëveshje - analistët financiarë vlerësuan se tarifat më të fundit prej 50% mbi rreth 20 miliardë dollarë importe kanadeze mund të ulin PBB-në e vendit me 0.3% deri në 0.6% në afat të shkurtër.
Megjithatë, shumica në vend mbështet gjerësisht vendimin e Otavës për të bërë një marrëveshje të ashpër kundër administratës Trump, dhe udhëheqës të tjerë politikë kanadezë kanë treguar një front të bashkuar.
Një sondazh i fundjavës nga Angus Reid tregoi se rreth 76% e kanadezëve mbështesin vendimin e Otavës për t'u larguar nga negociatat tregtare edhe pse shqetësohen për sigurinë e tyre të punës.
Zgjedhjet e mesit të mandatit në SHBA po afrohen me shpejtësi, me ekonominë në qendër të votuesve dhe kontrollin republikan mbi Kongresin duken të pasigurta.
Dy nga garat më të mëdha për në Senat janë në Michigan dhe Maine, të cilat kufizohen me Kanadanë dhe dërgojnë pjesën më të madhe të eksporteve të tyre atje.
Laboratori i Buxhetit të Yale llogarit se sipas ligjit aktual, tarifat globale të Trump do t'u kushtojnë familjeve amerikane rreth 1,100 dollarë në vit.
Çdo rritje e mëtejshme e kostove të mallrave dhe ndikimi më i gjerë i mosmarrëveshjes tregtare mbi bizneset mund ta dëmtojë më tej publikun amerikan në ekonomi.
Të hënën, Carney tha se punëtorët amerikanë do të dëmtohen nga kërcënimi më i fundit i Trump për të rritur tarifën mbi makinat dhe pjesët e makinave nga Kanadaja në 50% pas 1 janarit.
"Cili është mesazhi që u dërgohet punëtorëve në Michigan, Ohio, Kentucky, Alabama? Këta punëtorë varen absolutisht nga Kanadaja, konsumatori i tyre më i madh", tha ai, duke shtuar se Kanadaja blen më shumë makina amerikane sesa BE dhe vendet e tjera.
Në CNN të hënën, kryeministri i Kolumbisë Britanike, David Eby, vuri në dukje se konsumatorët amerikanë do të shohin ndikimin e tarifave amerikane në çdo numër mallrash.
"Nëse po ndërtoni një shtëpi të re, në kompensatë, nëse po zëvendësoni dyshemenë tuaj, në rimeso, nëse po martoheni, në lule të prera, nëse po dilni për peshkim, në shkopinj peshkimi", tha ai.
"Është një politikë e çuditshme për amerikanët. Do t'i dëmtojë ata", shtoi ai.
Ford, një nga udhëheqësit më të zëshëm kanadezë që kundërshton tarifat e administratës Trump, gjithashtu nuk përjashtoi synimin specifik të shteteve republikane të SHBA-së me masa hakmarrëse dhe "të sigurohej që ekonomia e Amerikës ta ndiejë dhimbjen".
Sa i përket zgjedhjeve të ardhshme të mesit të mandatit, Ford tha: "Nëse do të më lejohej, do të isha atje poshtë duke trokitur në derë". /Telegrafi/