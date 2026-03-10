Alesio Alia ka pak ditë që është larguar me vetë-dëshirë nga Big Brother VIP Albania 5.

I ftuar në Top News me Fiori Dardhën, ai ka ndarë detaje për eksperiencën brenda këtij formati.

Gjatë bisedës, ai bërë një deklaratë të fortë për konkurrenten Brikena Selmani.

"Brikena kishte pëlqim për mua", u shpreh ai.

Alesio ka lënë të nënkuptohet që Brikena nuk ka ndonjë pëlqim për Mateo Borrin, ose që mund të ketë diçka më shumë mes tyre.

I njëjti nga ana tjetër tregoi se po shijon një lidhje dashurie dhe se kjo është arsyeja e qëndrimit në Shqipëri.

Sidoqoftë, ai është i lumtur për eksperiencën që pati në Big Brother dhe se nuk është penduar për asgjë. /Telegrafi/

