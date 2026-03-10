Pas daljes nga Big Brother, Alesio 'godet' me deklaratën: Brikena kishte pëlqim për mua
Alesio Alia ka pak ditë që është larguar me vetë-dëshirë nga Big Brother VIP Albania 5.
I ftuar në Top News me Fiori Dardhën, ai ka ndarë detaje për eksperiencën brenda këtij formati.
Gjatë bisedës, ai bërë një deklaratë të fortë për konkurrenten Brikena Selmani.
Foto: YouTube
"Brikena kishte pëlqim për mua", u shpreh ai.
Alesio ka lënë të nënkuptohet që Brikena nuk ka ndonjë pëlqim për Mateo Borrin, ose që mund të ketë diçka më shumë mes tyre.
I njëjti nga ana tjetër tregoi se po shijon një lidhje dashurie dhe se kjo është arsyeja e qëndrimit në Shqipëri.
Sidoqoftë, ai është i lumtur për eksperiencën që pati në Big Brother dhe se nuk është penduar për asgjë. /Telegrafi/
