Pas Big Brother-it, Elijona viziton varret e nënës dhe motrës: Shpresoj që nga lart po më shihni dhe po ju bëj krenare
Elijona Binakaj u shpall finalistja e dytë në edicionin e katërt të Big Brother VIP Kosova.
Ajo shënoi një sukses të madh si 19-vjeçare, ndërsa mori dhjetë mijë euro për këtë pozitë.
Ish-konkurrentja pas përfundimit të këtij reality shou ka shkuar të vizitojë varrin e nënës dhe të motrës.
E njëjta në Big Brother ka rrëfyer se në vitin 2021 në një aksident me autobus i ka vdekur nëna dhe motra.
"Shpresoj që nga lart po më shihni dhe jam duke ju bërë krenare", ka shkruar ajo.
Në vazhdim theksoi: "Çdo sukses është për ju. Ju dua përjetë, mami dhe motra ime".
Elijona i ka përmendur shpesh edhe sa ishte brenda, duke treguar se ndjen shumë mall për to. /Telegrafi/
