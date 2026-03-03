Elijona Binakaj u shpall finalistja e dytë në edicionin e katërt të Big Brother VIP Kosova.

Ajo shënoi një sukses të madh si 19-vjeçare, ndërsa mori dhjetë mijë euro për këtë pozitë.

Ish-konkurrentja pas përfundimit të këtij reality shou ka shkuar të vizitojë varrin e nënës dhe të motrës.

Foto: Instagram

E njëjta në Big Brother ka rrëfyer se në vitin 2021 në një aksident me autobus i ka vdekur nëna dhe motra.

"Shpresoj që nga lart po më shihni dhe jam duke ju bërë krenare", ka shkruar ajo.

Në vazhdim theksoi: "Çdo sukses është për ju. Ju dua përjetë, mami dhe motra ime".

Elijona i ka përmendur shpesh edhe sa ishte brenda, duke treguar se ndjen shumë mall për to. /Telegrafi/

- YouTube www.youtube.com

YjetMagazina