Para famës dhe milionave - si lindi historia e dashurisë së Erling Haaland me partneren e tij
Historia e dashurisë mes yllit të Manchester Cityt, Erling Haaland dhe Isabel Haugseng Johansen, ka nisur shumë përpara se sulmuesi norvegjez të bëhej një nga futbollistët më të famshëm në botë.
Të dy janë rritur në Bryne të Norvegjisë dhe kanë kaluar vitet e para të karrierës në të njëjtin klub lokal, Bryne FK.
Ajo që filloi si një miqësi në adoleshencë u shndërrua gradualisht në një lidhje romantike, larg vëmendjes së mediave dhe shumë përpara se Haaland të fitonte famë ndërkombëtare.
Isabel dhe Erling
Ndryshe nga shumë çifte të botës së sportit, marrëdhënia e tyre nuk u krijua nën dritat e famës.
Isabel Haugseng Johansen është gjithashtu një futbolliste norvegjeze, e cila ka qëndruar e lidhur me sportin, por ka preferuar të mbajë një profil të ulët publik.
Pikërisht ky diskrecion është bërë një nga karakteristikat që e dallon, sidomos ndërsa karriera e Haaland ka njohur një ngjitje të jashtëzakonshme që nga transferimi i tij te Manchester City.
Fakti që edhe Isabel vjen nga bota e futbollit i ka dhënë asaj një kuptim të veçantë për presionin dhe sfidat që shoqërojnë jetën e një sportisti të nivelit të lartë.
Isbael dhe Erling
Një kapitull i ri në jetën e çiftit erdhi në fund të vitit 2024, kur ata u bënë prindër për herë të parë me ardhjen në jetë të një djali.
Ky moment shënoi kalimin e tyre nga një lidhje afatgjatë në krijimin e një familjeje të re.
Aktualisht, çifti jeton në Angli, ku Haaland vazhdon karrierën me Manchester Cityn.
Sulmuesi norvegjez ka investuar në një shtëpi të përshtatshme për jetën familjare, duke treguar se stabiliteti dhe privatësia janë ndër prioritetet e tij kryesore.
isabel dhe Erling
Pavarësisht këtij kapitulli të ri, Haaland dhe Haugseng Johansen kanë ruajtur të njëjtën qasje ndaj jetës publike.
Daljet e tyre së bashku janë të rralla dhe detajet e jetës private ndahen me shumë kursim.
Vetëm herë pas here, Haaland ka dhënë ndonjë koment të shkurtër për partneren dhe përditshmërinë e tyre.
Në një kohë kur fama shpesh ndryshon marrëdhëniet personale, historia e Haaland dhe Isabel mbetet një shembull i qëndrueshmërisë dhe thjeshtësisë.
Isabel dhe Erling
Nga një miqësi e lindur në një qytet të vogël norvegjez, ata kanë ndërtuar një familje në Angli, ndërsa tani mbetet për t’u parë nëse djali i tyre do të ndjekë gjurmët e babait, nënës dhe gjyshit të tij në botën e futbollit. /Telegrafi/
Erling dhe Isabel