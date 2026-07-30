Pamje spektakolare nga Grenlanda, ajsbergu gjigant përmbyset dhe ngre valë gjigante
Një ajsberg gjigant është filmuar teksa përmbysej pranë brigjeve të Grenlandës, në afërsi të qytetit bregdetar të Ilulissat, duke krijuar një pamje spektakolare dhe njëkohësisht të rrezikshme.
Pamjet e regjistruara nga një dëshmitar okular tregojnë momentin kur masa e madhe e akullit humb ekuilibrin dhe rrotullohet në ujë, duke shkaktuar valë të fuqishme që u përhapën pranë vijës bregdetare të qytetit.
Fenomene të tilla janë të zakonshme gjatë procesit të shkëputjes dhe zhvendosjes së ajsbergëve, por madhësia e këtij blloku akulli e bëri ngjarjen veçanërisht mbresëlënëse, transmeton Telegrafi.
Qyteti i Ilulissat, i vendosur në bregun perëndimor të Grenlandës, është i njohur për Fjordin e Akullt të Ilulissat, një sit i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s.
Zona konsiderohet një nga rajonet më të rëndësishme për studimin e akullnajave dhe të ndryshimeve klimatike, ndërsa tërheq çdo vit mijëra vizitorë të interesuar për peizazhet e saj unike arktike. /Telegrafi/
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