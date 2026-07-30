Një ajsberg gjigant është filmuar teksa përmbysej pranë brigjeve të Grenlandës, në afërsi të qytetit bregdetar të Ilulissat, duke krijuar një pamje spektakolare dhe njëkohësisht të rrezikshme.

Pamjet e regjistruara nga një dëshmitar okular tregojnë momentin kur masa e madhe e akullit humb ekuilibrin dhe rrotullohet në ujë, duke shkaktuar valë të fuqishme që u përhapën pranë vijës bregdetare të qytetit.

Fenomene të tilla janë të zakonshme gjatë procesit të shkëputjes dhe zhvendosjes së ajsbergëve, por madhësia e këtij blloku akulli e bëri ngjarjen veçanërisht mbresëlënëse, transmeton Telegrafi.

Qyteti i Ilulissat, i vendosur në bregun perëndimor të Grenlandës, është i njohur për Fjordin e Akullt të Ilulissat, një sit i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s.

Zona konsiderohet një nga rajonet më të rëndësishme për studimin e akullnajave dhe të ndryshimeve klimatike, ndërsa tërheq çdo vit mijëra vizitorë të interesuar për peizazhet e saj unike arktike. /Telegrafi/

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