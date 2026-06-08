Peshkaqeni i bardhë i madh regjistrohet nën ujë në Mesdhe për herë të parë
Një peshkaqen i bardhë i madh është parë nën ujë në Mesdhe për herë të parë.
Zhytësit nga Healthy Seas po hiqnin rrjetat fantazmë në një anije të mbytur në det të hapur midis Sicilisë dhe Tunizisë, kur panë grabitqarin, transmeton Telegrafi.
Pamjet e tyre besohet të jenë të parat të kapura ndonjëherë të një peshkaqeni të bardhë të madh të rritur në Detin Mesdhe në habitatin e tij natyror.
Peshkaqenët e bardhë të mëdhenj zakonisht gjenden në ujërat bregdetare të buta dhe subtropikale, veçanërisht në Paqësorin verilindor, Afrikën jugore dhe Oqeani.
Megjithatë, gjetjet sugjerojnë se specia tani po endet në detet pranë brigjeve të Evropës.
'Statistikisht, ka shumë më tepër gjasa të fitosh çmimin e madh të lotarisë sesa të takosh një kafshë kaq ikonike nën ujë', tha Derk Remmers, zhytësi që filmoi takimin.
'Kalon dekada duke zhytur në rrënoja dhe duke hequr rrjeta fantazmë, por asgjë nuk të përgatit për një moment si ky. Një takim nënujor me peshkaqen në det të hapur në Mesdhe është i çmendur, megjithatë ne vazhduam me planin tonë të zhytjes për të hequr rrjetat nga rrënojat, pasi ky moment tregoi rëndësinë e punës sonë shumë qartë', shtoi ai. /Telegrafi/