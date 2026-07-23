Pamje që tregojnë sesi orka sulmon aq fort një peshk, sa që në një moment shpërthen
Sa fort duhet ta godasësh një peshk për ta bërë të shpërthejë? Pyet një orkë. Të godasësh peshq të mëdhenj e të rëndë me forcë të mjaftueshme për t'i shpërthyer në shokë të menjëhershëm, është një strategji bashkëpunuese ushqyerjeje e panjohur më parë midis balenave vrasëse, të quajtura shkencërisht Orcinus orca, të njohura edhe si balena vrasëse.
Por në vitet 2024 dhe 2025, zhytësit kapën video nënujore të dy ngjarjeve të tilla në Oqeanin Paqësor Meksikan dhe në Gjirin e Kalifornisë, transmeton Telegrafi.
Pamjet tregojnë se përplasja brutale e trupit mund të jetë në shërbim të një vakti - ose ndoshta një formë loje për balenat vrasëse, raportuan studiuesit të enjten në revistën Frontiers in Ethology.
"E filmova ngjarjen e parë disa vite më parë dhe nuk mund ta besoja atë që po shihja", tha autorja kryesore e studimit Kathryn Ayres, një shkencëtare kërkimore për organizatën jofitimprurëse të ruajtjes detare Beneath the Waves dhe e para që kapi përplasjen me shpejtësi të lartë të balenave vrasëse në video.
A group of orcas was captured on camera engaging in what scientists call "ram-to-fragment" behavior.
One whale holds a large sunfish and lets go just before another rams it at high speed, pulverizing the fish into thousands of pieces.
In a new study, scientists say the behavior… pic.twitter.com/uNABrcGMXe
— ABC News (@ABC) July 23, 2026
Ayres studion peshkaqenët, por vëzhgimi i balenave vrasëse që gjuanin peshkaqenë në Gjirin e Kalifornisë ngjalli interesin e saj për sjelljen e balenave vrasëse.
Ajo e filmoi takimin më 29 korrik 2024, ndërsa zhytej si guidë turistike në safari oqeanik me grupin Latitude Encounters, pranë bregdetit të San José del Cabo në shtetin meksikan Baja California Sur.
"Sjellja bashkëpunuese e goditjes me dash në vetvete nuk ishte krejtësisht e re për mua, pasi kisha vërejtur më parë goditje të ngjashme të koordinuara gjatë një gjuetie që përfshinte një peshkaqen balenë", i tha ajo CNN në një email.
Orkat gjithashtu kanë bërë bujë në vitet e fundit për bashkimin për të goditur dhe fundosur jahte në ujërat pranë Spanjës dhe Portugalisë.
"Ajo që ishte unike në këtë rast ishte rezultati. Të shihja fragmentin e peshkut diell në copa të panumërta ishte ndryshe nga çdo gjë që kisha hasur më parë", tha Ayres. /Telegrafi/