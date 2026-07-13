ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Britney Spears ka reaguar pas kritikave që mori pasi u filmua duke nxjerrë pjesën e sipërme të trupit nga çatia panoramike e një veture Mercedes në një autostradë në Los Angeles.

Këngëtarja publikoi një mesazh në Instagram, ku tha se publiku po gjykon vetëm "dy sekonda çmendurie", ndërsa realiteti i jetës së saj është krejtësisht ndryshe.

"Asgjë nuk është ashtu siç duket", shkroi ajo.

Foto: Backgrid

Fotografitë e publikuara në media e shfaqin Spears duke qëndruar me kokën dhe trupin jashtë automjetit, me krahët e shtrirë, teksa trafiku në autostradë ishte i ngadalësuar.

Sipas një burimi pranë këngëtares, ajo doli nga çatia panoramike vetëm për pak çaste për të parë trafikun, pasi automjetet ishin të ndaluara.

Foto: Backgrid

Burimi shtoi se Britney e bënte këtë edhe kur ishte fëmijë dhe se i pëlqen të ndiejë erën e ngrohtë të verës.

Ai theksoi gjithashtu se këngëtarja është në një periudhë të mirë të jetës, ndihet e lumtur dhe nuk kishte për qëllim të shkelte ligjin apo të rrezikonte askënd.

Foto: Backgrid

Ndërkohë, mediat amerikane raportojnë se projekti për filmin biografik të Britney Spears po vazhdon.

Skenari i parë do të shkruhet nga Liz Meriwether, kurse regjinë do ta realizojë Jon M. Chu, me producent Marc Platt.

Filmi pritet të sjellë në ekran historinë e jetës dhe karrierës së njërës prej yjeve më të njohura të muzikës pop. /Telegrafi/

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