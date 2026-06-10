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Benfica ka njoftuar zyrtarisht se Real Madridi ka paguar 15 milionë euro për të emëruar Jose Mourinhon trajnerin e tyre të ri, me klubin portugez që konfirmoi gjithashtu Marco Silvan si pasardhësin e tij.

Mourinho ka rënë dakord për një kontratë trevjeçare me Real Madridin deri në vitin 2029.

Pas marrëveshjes me trajnerin, drejtuesit e Los Blancos kanë arritur marrëveshje edhe me Benficën, duke ia paguar klauzolën e largimit.

“Benfica SAD ka informuar CMVM-në se Real Madrid CF ka shprehur zyrtarisht qëllimin e saj për të punësuar Jose Mourinhon për shumën prej 15 milionë eurosh, me trajnerin që ka dhënë pëlqimin e tij”.

“Faleminderit, José Mourinho”, shkruhej në deklaratën e klubit portugez.

Ndryshe, prezantimi i Mourinhos te Real Madridit është planifikuar të ndodh sot. (e mërkurë). /Telegrafi/


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