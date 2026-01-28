Open Mic në shesh, Fisnik Juniku paralajmëron emisionin e ri “R Studio” kushtuar hip hop-it
Ish-banori i Big Brother VIP Kosova 1, Fisnik Juniku, ka paralajmëruar një projekt të ri televiziv, i cili pritet të sjellë një frymë ndryshe në skenën mediatike dhe artistike në Kosovë.
Përmes një videoje të publikuar në rrjete sociale, Juniku ka bërë të ditur se së shpejti do të nisë një emision i ri në bashkëpunim me RTV Dukagjini, i titulluar “R Studio”.
Bëhet fjalë për një format të veçantë, i cili do të xhirohet në mes të kryeqytetit, në shesh, duke e sjellë emisionin më afër publikut dhe duke krijuar një hapësirë të hapur për shprehje artistike.
Një nga elementet kryesore të këtij projekti do të jetë Open Mic, ku të gjithë talentet e rinj do të kenë mundësinë të dalin përpara mikrofonit dhe të provojnë aftësitë e tyre artistike, pa barriera dhe pa filtra.
“R Studio – shumë shpejt në Radio Dukagjini. Por… Të hënën në ora 13:00 Open Mic n’Shesh (1 shot / 1 minut / 1 beat). Ndalu e kallxo veten!”, ka shkruar Juniku në mbishkrimin e videos paralajmëruese, duke ftuar të rinjtë të bëhen pjesë e këtij formati unik.
Ky projekt synon të promovojë talentet e reja dhe të krijojë një platformë të drejtpërdrejtë për zërat e rinj, duke e shndërruar sheshin e qytetit në një skenë të hapur për art, kreativitet dhe autenticitet.
Mbetet të shihet se çfarë risish të tjera do të sjellë “R Studio”, por interesimi dhe reagimet e para tregojnë se ky format pritet të zgjojë vëmendje të madhe. /Telegrafi/