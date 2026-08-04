Olivia Dean refuzon Glastonbury 2027 për t’u fokusuar te muzika e re, ndërsa Harry Styles pritet të jetë në skenën kryesore
Olivia Dean raportohet se ka vendosur të mos pranojë mundësinë për të qenë një nga emrat kryesorë të festivalit Glastonbury në vitin 2027, pasi dëshiron të përqendrohet në krijimin e muzikës së re.
Këngëtarja 27-vjeçare, e njohur për hitin “Rein Me In”, thuhet se kishte zhvilluar bisedime për një performancë të rëndësishme në festival, por vendosi të marrë kohë për të punuar mbi albumin e saj të tretë.
Sipas burimeve, ky vendim nuk ka lidhje me përflitjet për një afërsi të mëparshme me Harry Styles, shkruan DailyMail.
Ndërkohë, Harry Styles është përfolur si një nga favoritët për të qenë kryesues i skenës “Pyramid” në Glastonbury 2027.
Dyshja u lidhën nga mediat në vitin 2024, pas ndarjes së Harry-t nga aktorja Taylor Russell, por një lidhje mes tyre nuk u konfirmua kurrë.
Olivia aktualisht po shijon suksesin e madh të këngës “Rein Me In” me Sam Fender, e cila ka thyer rekorde në klasifikimet muzikore britanike dhe ka kaluar edhe hitin e famshëm të Bryan Adams të vitit 1991. /Telegrafi/