Brooklyn Beckham dhe Nicola Peltz pushojnë në vilën 17.5 milionë euro të Elton John, vetëm pak minuta larg prindërve të tij
Brooklyn Beckham dhe Nicola Peltz kanë kaluar një fundjavë luksoze në vilën e Elton John në Nice të Francës, pasi për pak minuta nuk u takuan me prindërit e Brooklyn, David dhe Victoria Beckham, të cilët ndodheshin në Saint-Tropez.
Brooklyn, 27 vjeç, i cili po qëndronte edhe në jahtin e Elton John, kaloi kohë në vilën madhështore të këngëtarit me vlerë rreth 15 milionë funte apo 17.5 milionë euro.
Ai dhe Nicola ndanë në rrjetet sociale fotografi nga qëndrimi i tyre, ku shfaqen duke shijuar ambientet e vilës dhe një darkë elegante së bashku me Elton.
Elton, Nicole dhe Brooklyn
Nicola u shfaq me një fustan të bardhë në kopshtet e vilës, ndërsa Brooklyn publikoi momente të qeta nga pushimet. Elton, mik i vjetër i familjes Beckham prej më shumë se 30 vitesh, duket se ka ruajtur një marrëdhënie të afërt me çiftin.
Ndërkohë, David dhe Victoria Beckham ndodheshin vetëm disa kilometra larg, në jahtin e tyre luksoz në Saint-Tropez.Brooklyn dhe Nicola dolën për akullore në të njëjtën zonë ku më vonë prindërit e tij darkuan, por nuk u takuan.
Nicole
Marrëdhënia mes Brooklyn dhe familjes së tij është tensionuar prej kohësh.
Familja Beckham ishte fotografuar për herë të fundit së bashku në Krishtlindjet e vitit 2024, para se komunikimi mes tyre të ftohej.
Nicole dhe Brooklyn
Në fillim të këtij viti, Brooklyn publikoi një deklaratë të gjatë ku kritikoi prindërit e tij, duke pretenduar se ata kishin pasur shumë kontroll mbi jetën dhe se kishin krijuar probleme në marrëdhënien e tij me Nicola Peltz.
Pavarësisht largimit nga familja, Brooklyn dhe Nicola vazhdojnë të shfaqen së bashku në publik dhe duket se kanë gjetur mbështetje te Elton John, i cili ka qenë prej dekadash një mik i ngushtë i familjes Beckham. /Telegrafi/
Victoria dhe David