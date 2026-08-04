Brooklyn Beckham dhe Nicola Peltz kanë kaluar një fundjavë luksoze në vilën e Elton John në Nice të Francës, pasi për pak minuta nuk u takuan me prindërit e Brooklyn, David dhe Victoria Beckham, të cilët ndodheshin në Saint-Tropez.

Brooklyn, 27 vjeç, i cili po qëndronte edhe në jahtin e Elton John, kaloi kohë në vilën madhështore të këngëtarit me vlerë rreth 15 milionë funte apo 17.5 milionë euro.

Ai dhe Nicola ndanë në rrjetet sociale fotografi nga qëndrimi i tyre, ku shfaqen duke shijuar ambientet e vilës dhe një darkë elegante së bashku me Elton.

Elton, Nicole dhe Brooklyn

Nicola u shfaq me një fustan të bardhë në kopshtet e vilës, ndërsa Brooklyn publikoi momente të qeta nga pushimet. Elton, mik i vjetër i familjes Beckham prej më shumë se 30 vitesh, duket se ka ruajtur një marrëdhënie të afërt me çiftin.

Ndërkohë, David dhe Victoria Beckham ndodheshin vetëm disa kilometra larg, në jahtin e tyre luksoz në Saint-Tropez.Brooklyn dhe Nicola dolën për akullore në të njëjtën zonë ku më vonë prindërit e tij darkuan, por nuk u takuan.

Nicole

Marrëdhënia mes Brooklyn dhe familjes së tij është tensionuar prej kohësh.

Familja Beckham ishte fotografuar për herë të fundit së bashku në Krishtlindjet e vitit 2024, para se komunikimi mes tyre të ftohej.

Nicole dhe Brooklyn

Në fillim të këtij viti, Brooklyn publikoi një deklaratë të gjatë ku kritikoi prindërit e tij, duke pretenduar se ata kishin pasur shumë kontroll mbi jetën dhe se kishin krijuar probleme në marrëdhënien e tij me Nicola Peltz.

Pavarësisht largimit nga familja, Brooklyn dhe Nicola vazhdojnë të shfaqen së bashku në publik dhe duket se kanë gjetur mbështetje te Elton John, i cili ka qenë prej dekadash një mik i ngushtë i familjes Beckham. /Telegrafi/

Victoria dhe David

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