“O Zot ndihmoje”, Labi i shokuar nga vallëzimi i Londrimit në Big Brother VIP Kosova 4
Banorët e shtëpisë më të madhe në vend janë zgjuar tashmë, duke nisur një ditë të re në Big Brother VIP Kosova nën një atmosferë pozitive.
Mëngjesi i sotëm u shoqërua me mot me diell, gjë që duket se ndikoi drejtpërdrejt në disponimin e banorëve.
I frymëzuar nga energjia e mëngjesit dhe muzika që u dëgjua në shtëpi, Londrimi nuk hezitoi të kërcejë, duke sjellë gjallëri dhe humor në ambientet e përbashkëta.
Lëvizjet e tij u panë si një mënyrë për të nisur ditën me energji dhe pozitivitet.
Megjithatë, jo të gjithë e pritën mirë këtë moment. Kërcimi i Londrimit nuk u pëlqye aspak nga Labi, i cili reagoi ftohtë ndaj situatës, duke krijuar një kontrast mes atmosferës së gëzueshme dhe tensioneve të vogla që vazhdojnë të shfaqen mes banorëve. /Telegrafi/