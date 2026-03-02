“O dritë”, Gimbo i afrohet sërish Selinit, kapen në përqafime
Dita e sotme në shtëpi ka nisur me një atmosferë të qetë dhe plot energji pozitive për Gimbo dhe Selin.
Dyshja janë parë që në orët e para të mëngjesit shumë pranë njëri-tjetrit, duke shkëmbyer përqafime dhe momente të ëmbla që nuk i kanë shpëtuar vëmendjes së banorëve dhe publikut.
Afrimiteti mes tyre duket gjithnjë e më i natyrshëm, ndërsa kimia është e dukshme në çdo paraqitje të përbashkët.
Gjatë një prej këtyre momenteve, Gimbo dëgjohet t’i drejtohet Selinit me fjalët “O dritë”, një shprehje që ai e ka përdorur shpesh kohët e fundit dhe që tashmë është kthyer në një lloj nofke të veçantë mes tyre.
Raporti i tyre ka kaluar në disa faza brenda shtëpisë, por ditët e fundit duken më të afërt se kurrë.
Mbetet për t’u parë nëse kjo marrëdhënie do të konsolidohet edhe më tej, apo nëse dinamika e lojës do të sjellë sërish zhvillime të papritura. /Telegrafi/