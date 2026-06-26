“Nuk varemi nga Cristiano”, Pedro Neto sqaron rolin e Ronaldos në skuadrën e Portugalisë
Sulmuesi anësor i Portugalisë, Pedro Neto, e ka hedhur poshtë idenë se ekipi kombëtar varet tërësisht nga performancat e Cristiano Ronaldos.
Ronaldo kohëve të fundit u rikthye në lojë me dy gola në fitoren 5-0 në fazën e grupeve të Kupës së Botës kundër Uzbekistanit, duke iu përgjigjur një ndeshjeje të qetë hapëse ku ai nuk arriti të regjistrojë asnjë gol ose të asistojë në barazimin 1-1 kundër RD të Kongos.
Paraqitja e parë e Ronaldos në Kupën e Botës krijoi shumë debat mbi varësinë e Portugalisë te ylli i Al Nassr, por kështu nuk mendon edhe Neto.
"Mendoj se Cristiano është shumë i rëndësishëm për ne, por besoj se fjala varësi' është paksa shumë e fortë", deklaroi fillimisht Neto.
“Po, e kuptojmë që nëse ia çojmë topin brenda zonës së penalltisë, ka një probabilitet shumë të lartë që ai të shënojë. Megjithatë, ne sigurisht krijojmë mundësi për të shënuar gola për çdo lojtar në fushë dhe kjo është pikërisht ajo mbi të cilën punojmë”.
“Ne kemi taktikat tona dhe stilin tonë të lojës. Nuk mendoj se varemi nga Cristiano, por sigurisht, kemi besim të plotë tek ai", përfundoi sulmuesi anësor i Portugalisë. /Telegrafi/