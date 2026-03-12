Nuk pritej - Robert Berisha e puth në buzë Vivien Thanon
Vivien Thano ka qenë e ftuara e radhës në emisionin "Robi plaket kur don vetë" me Robert Berishën.
Teksa ky i fundit interpreton një këngë, në një moment e puthë atë në buzë.
Kjo mori gjithë vëmendjen dhe u shpërnda me të madhe në rrjetet sociale, një veprim që nuk pritej nga prezantuesi i këtij formati.
Duket të jetë bërë për shou, ndonëse u prit me buzëqeshje edhe nga ish-banorja e Big Brother VIP Kosova.
Vivien momentalisht është beqare, gjersa lidhja e saj e fundit publike ka qenë me reperin Getinjo.
Roberti gjithashtu është ndarë nga partnerja e tij 23 vjet më e re e quajtur, Ana.
Sidoqoftë, kjo mbetet në kuadër të shakasë dhe nuk ka asgjë mes tyre. /Telegrafi/
