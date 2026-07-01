“Nuk kam bërë kurrë kaq shumë lëshime sa me Valverden”, Bielsa largohet nga Uruguai dhe zbulon të gjitha
Marcelo Bielsa po largohet nga kombëtarja e Uruguait pasi skuadra që ai drejtoi u eliminua nga Kupa e Botës që në fazën e grupeve. Kjo i jep fund një periudhe të trazuar të shënuar nga vendimi për të hequr dorë nga legjenda të tilla si Luis Suarez dhe Edinson Cavani dhe mosmarrëveshjet e brendshme që pasuan.
Në një konferencë lamtumire për shtyp, Bielsa përmblodhi qëndrimin e tij në këtë pozicion dhe shpjegoi arsyet e dështimit.
“Ky fund, kjo lamtumirë, është shumë e dhimbshme. Për shkak të iluzioneve që kisha dhe mënyrës së shëmtuar se si përfundoi e gjitha", tha fillimisht Bielsa, i cili mbërriti në Uruguai pothuajse katër vjet më parë me detyrën e zbatimit të një ndërrimi brezash dhe riformësimit të stilit të lojës, por nuk arriti ta përfundonte atë projekt.
“Nëse duhet të vlerësoj performancën e ekipit që kam drejtuar, mendoj se i zhgënjyem tifozët. Është një zhgënjim i madh. Ishte krejtësisht e paparashikuar që rezultati të ishte kështu. Është e vështirë edhe ta imagjinosh. Kjo është një rënie që është e vështirë të përballohet”.
“Nuk mund ta justifikoj rezultatin që arritëm. Menaxhimi i burimeve që kisha në dispozicion nuk ishte mjaftueshëm i mirë. Ne dhamë gjithçka, unë, stafi im dhe lojtarët. Jam i bindur se edhe nëse do të kisha zgjedhur një mënyrë tjetër, nuk do ta kisha ndryshuar rezultatin”.
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Marrëdhënia me lojtarët dhe lëshimet
Bielsa trajtoi mosmarrëveshjet me lojtarët kryesorë, duke theksuar se ai ishte dakord me kërkesat e tyre në mënyrë që të ruante unitetin e ekipit.
“Pati takime, shumë prej tyre, dhe zgjatën shumë. Lojtarët ngritën idenë që të mos stërvitemi veçmas në dy grupe. Ata e dinë pse unë preferoj atë mënyrë pune, por kur shprehën nevojën që të gjithë të stërviten së bashku, është absurde që unë të këmbëngul në diçka me të cilën ata nuk pajtohen”.
“U shpjegova atyre avantazhet e punës në dy grupe, stërvitja zgjat gjysmën e kohës dhe, ndërsa disa punojnë, të tjerët nuk kanë nevojë të presin. Duke pasur parasysh temperaturat dhe lagështinë e lartë, nuk është e njëjta gjë të stërvitesh për 40 minuta ose një orë e gjysmë. Por e pranova kërkesën e tyre sepse donin të ndiheshin të lidhur dhe të bashkuar”.
Ai shtoi se kishte edhe një kërkesë për të zvogëluar numrin dhe kohëzgjatjen e takimeve taktike. "Ata kërkuan gjithashtu më pak biseda. Unë kam mënyrën time të shpjegimit të gjërave, por edhe këtë e pranova. Pas miqësores me Shtetet e Bashkuara, e bëra këtë angazhim, por në një moment nuk ishte e mjaftueshme. Nuk mund të lejoj që të mendohet se lojtarët nuk luajtën më mirë sepse ishin të zemëruar me mua”.
Rasti Valverde dhe yje të tjerë
Ai iu referua konkretisht marrëdhënies me Federico Valverden, një lojtar i Real Madridit, duke mohuar çdo konflikt.
"Nuk kam pasur kurrë problem me Valverden. Në fakt, nuk kam bërë kurrë më shumë lëshime për asnjë lojtar, sepse mendoj se ai i meriton ato", theksoi Bielsa.
"I thashë se ndoshta duhet ta përdor si mbrojtës qendror ose si anësor dhe mesfushor, dhe mora përgjigjen ideale dhe gatishmëri të plotë. Nëse ka një konflikt, nuk e di. Kam ëndërruar të menaxhoj Araujon, Valverden, Bentancurin..".
Bielsa zbuloi gjithashtu problemet që hasi për shkak të lëndimeve të lojtarëve kryesorë. "Uruguai ka pesë yje: Araujo, De Arrascaeta, Valverde, Darëin dhe Gimenez. Araujo dhe De Arrascaeta mbërritën në takim në një formë të tillë saqë u dhashë mundësinë të mos stërviteshin. Para ndeshjes me Spanjën, ishte stërvitja e tyre e parë pas dy muajsh. Josema Gimenez nuk kishte luajtur për 70 ditë para mbërritjes së tij. Ka aq shumë dashuri për ekipin kombëtar sa të gjithë shtyjnë përpara dhe punojnë shumë".
Analiza e dështimeve dhe mbrojtja e lojtarëve
Pavarësisht se u eliminua, Bielsa beson se Uruguai e meritonte avancimin nga grupi bazuar në performancën e tyre.
"Mund të shpjegoj pse duhet ta kishim mbyllur grupin me shtatë pikë. Nuk ka analizë serioze dhe të menduar mirë që nuk do të na vendoste si fitues kundër Arabisë Saudite, fitues kundër Kepit të Gjelbër dhe me një barazim kundër Spanjës", pohon Bielsa.
"Sot, zëdhënësi i federatës dërgoi një koment nga një ish-lojtar uruguaian i cili tha se ishte e qartë se lojtarët dhe trajneri ishin të përçarë. Unë them të kundërtën, ne ishim mjaftueshëm të bashkuar për të vrapuar 20% më shumë se Arabia Saudite, 30% më shumë se Kepi i Gjelbër dhe 25% më shumë se Spanja".
“Angazhimi i lojtarëve ndaj asaj që duhet të bëjnë shprehet në përkushtimin e tyre. Ne krijuam pesë herë më shumë raste se Arabia Saudite, 50% më shumë se Kepi i Gjelbër dhe po aq sa Spanja. Trishtimi i përgjithshëm i të gjithë tifozëve është ajo që duhet të duroj", shtoi ai.
Incidentet e Musleras dhe reagimi pas Spanjës
Bielsa sqaroi gjithashtu disa situata specifike, siç është ajo me portierin Fernando Musler, i cili kërkoi një zëvendësim pasi bëri një gabim.
"Një ditë para ndeshjes, Muslera kishte një temperaturë prej 38.1 gradë. Ditën e ndeshjes, ai nuk kishte temperaturë dhe ishte gati për të luajtur. Më tha se ishte aq i prekur nga gabimi saqë preferoi të dilte nga loja sepse skuadra ishte në gjendje të luftonte dhe ai nuk ishte në gjendjen më të mirë. Për mua, më duket si një akt madhështie dhe bujarie të pabesueshme", tha Bielsa.
Më në fund, ai reflektoi mbi reagimin e tij të ashpër ndaj ekipit televiziv pas humbjes ndaj Spanjës. "Reagova ndaj vonesës me pyetje që isha i detyruar t'u përgjigjesha. Ato ishin shumë të vonuara dhe unë u shkatërrova. Ndoshta nuk isha aq i sjellshëm sa duhej të isha". /Telegrafi/