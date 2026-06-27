Marcelo Bielsa i tërbuar sulmon gazetarin pas eliminimit të Uruguait nga Kupa e Botës
Trajneri i Uruguait, Marcelo Bielsa, reagoi emocionalisht ndaj një interviste të vonuar pas ndeshjes së skuadrës së tij kundër Spanjës në Kupën e Botës.
Ekipi i Bielsës pësoi një humbje 0-1, duke përfunduar në vendin e tretë në fazën e grupeve me vetëm dy pikë dhe duke u eliminuar nga turneu.
Përpara se intervista të fillonte, gazetari vonoi shumë duke përgatitur pyetjen e tij hapëse. Duke humbur durimin, Bielsa i tha ashpër të nxitonte.
“Vazhdo me punë që tani!”, i bërtiti Bielsa gazetarit me një ton kërcënues.
Marcelo Bielsa couldn't contain his frustration 😤
The Uruguay boss let his emotions show after his side's World Cup exit. pic.twitter.com/8pMzCqMCm6
— Match of the Day (@BBCMOTD) June 27, 2026
Gjatë vetë intervistës, ai mbeti i mprehtë dhe reagoi me irritim ndaj pyetjeve, duke e ndërprerë bisedën në fund me një "s'ka problem" të bezdisur.
Shkëmbimi u transmetua drejtpërdrejt në DAZN. Duke reflektuar mbi momentin e sikletshëm, prezantuesja e studios pranoi se sigurisht që nuk do të donte të ishte në vendin e gazetarit të ngarkuar me intervistën e strategut të tërbuar argjentinas. /Telegrafi/
🚨🚨| Marcelo Bielsa was clearly enraged going into Post match media duties. 😡😬pic.twitter.com/EQq8ktNxew
— CentreGoals. (@centregoals) June 27, 2026