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Trajneri i Uruguait, Marcelo Bielsa, reagoi emocionalisht ndaj një interviste të vonuar pas ndeshjes së skuadrës së tij kundër Spanjës në Kupën e Botës.

Ekipi i Bielsës pësoi një humbje 0-1, duke përfunduar në vendin e tretë në fazën e grupeve me vetëm dy pikë dhe duke u eliminuar nga turneu.

Përpara se intervista të fillonte, gazetari vonoi shumë duke përgatitur pyetjen e tij hapëse. Duke humbur durimin, Bielsa i tha ashpër të nxitonte.

“Vazhdo me punë që tani!”, i bërtiti Bielsa gazetarit me një ton kërcënues.

Gjatë vetë intervistës, ai mbeti i mprehtë dhe reagoi me irritim ndaj pyetjeve, duke e ndërprerë bisedën në fund me një "s'ka problem" të bezdisur.

Shkëmbimi u transmetua drejtpërdrejt në DAZN. Duke reflektuar mbi momentin e sikletshëm, prezantuesja e studios pranoi se sigurisht që nuk do të donte të ishte në vendin e gazetarit të ngarkuar me intervistën e strategut të tërbuar argjentinas. /Telegrafi/



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