Njihuni me futbollisten angleze e cila bën tifo për Argjentinën për shkak të partnerit të saj Marcos Senesi
Njihuni me futbollisten angleze dhe partneren e yllit të Tottenhamit që po mbështet Argjentinën në Kupën e Botës
Kelci-Rose Bowers, futbolliste angleze dhe partnerja e mbrojtësit të ri të Tottenhamit, Marcos Senesi, ka ndarë besnikërinë e saj sportive përpara gjysmëfinales së së mërkurës.
Biondja bukuroshe, e cila luajti për tri sezone me Bournemouth Women para se të largohej këtë verë, ka qenë pranë mbrojtësit argjentinas gjatë gjithë turneut, duke mbështetur Argjentinën nga tribunat.
Foto: Kelci-Rose Bowers / Instagram
Senesi, 29 vjeç, i cili u njoh me Kelci-Rose gjatë kohës kur luante për Bournemouth, është pjesë e skuadrës së trajnerit Lionel Scaloni.
Megjithatë, ai ka luajtur vetëm një ndeshje në këtë Kupë Bote, duke qëndruar për 90 minuta në fitoren 3-0 ndaj Jordanisë në ndeshjen e fundit të fazës së grupeve.
Foto: Kelci-Rose Bowers / Instagram
Gjatë gjithë rrugëtimit të tij në turne, Kelci-Rose ka qenë pranë tij, duke e mbështetur nga tribunat.
Të dielën, në ndeshjen çerekfinale kundër Zvicrës, ajo u fotografua në stadium e veshur me fanellën e Argjentinës.
E veshur me xhinse blu, ajo pozoi e buzëqeshur në fotografitë që publikoi në Instagram.
Foto: Kelci-Rose Bowers / Instagram
Futbollistja 22-vjeçare realizoi gjithashtu fotografi me Senesin pas përfundimit të ndeshjes, të cilat i shoqëroi me mbishkrimin e thjeshtë: "Rreth ditës së djeshme."
Senesi iu përgjigj me fjalët: "Të dua!", ndërsa çifti tani përgatitet për përballjen mes Argjentinës dhe Anglisë.
Foto: Kelci-Rose Bowers / Instagram
Kelci-Rose, e cila numëron më shumë se 335 mijë ndjekës në Instagram, do të duhet të vendosë nëse do të mbështesë vendin e saj apo partnerin e saj në gjysmëfinale.
Ajo ka qenë pjesë e përfaqësueses së Anglisë për vajza nën 19 vjeç, për të cilën luajti në vitin 2021.
Foto: Kelci-Rose Bowers / Instagram
E lindur në Fareham, në Hampshire, Kelci-Rose ka kaluar pjesën më të madhe të jetës së saj në Angli.
Gjatë viteve të rinisë, ajo ishte pjesë e akademive të Chelsea dhe Southampton.
Pas një periudhe në Shtetet e Bashkuara, ku luajti për ekipin e Universitetit Shtetëror të Luizianës (Louisiana State University), ajo u rikthye në Mbretërinë e Bashkuar, fillimisht duke iu bashkuar Portsmouthit.
Foto: Kelci-Rose Bowers / Instagram
Më pas u transferua te Bournemouth, ku u njoh me ish-mbrojtësin e klubit, Marcos Senesi.
Që atëherë, Senesi është transferuar te Tottenhami si lojtar i lirë, ndërsa Kelci-Rose vazhdon ta mbështesë në çdo hap.
Foto: Kelci-Rose Bowers / Instagram
Megjithatë, në përballjen me Anglinë, ajo do të duhet të bëjë një zgjedhje të vështirë se cilën skuadër do të përkrahë.