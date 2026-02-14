Njerëzit ngelën të befasuar kur panë George dhe Amal Clooney-n teksa rrotulloheshin në mes të Milanos - çfarë po bënin ata?
Çifti i njohur George dhe Amal Clooney u panë së fundmi në Milano, duke marrë pjesë në një ritual të famshëm lokal për thirrjen e fatit. Ata shëtitën në Galerinë Vittorio Emanuele II dhe u ndalën te mozaiku i bikut, ku, për të gëzuar kalimtarët, kryen rrotullimin tradicional që është bërë një atraksion i famshëm turistik.
Disa kalimtarë që dëshmuan skenën i inkurajuan dhe u dhanë udhëzime për të bërë rrotullimin në drejtimin e duhur. Pas kryerjes së ritualit – i cili nuk i shpëton pothuajse asnjërit nga turistët e Milanos, pavarësisht nëse janë yje apo jo – publiku i rrethuar i shpërbleu me duartrokitje.
Rituali i quajtur “rituali i fatit” kryhet në zemër të galerisë: sipas besimit, duhet të vendosësh thembrën mbi pjesën e mozaikut ku paraqitet biku (pikërisht te pjesa e tij gjenitale) dhe të rrotullohesh tre herë rreth vetes. Milanezët dhe turistët besojnë se kjo sjell fat dhe përmbushje dëshirash, prandaj kjo praktikë është bërë një pikë e detyrueshme për çdo vizitë në galeri.
Për shkak të numrit të madh të njerëzve që kryejnë ritualin çdo ditë, pjesa e mozaikut është e konsumuar nga trokitjet e vazhdueshme – ndonjëherë madje formohet edhe një gropë e vogël – dhe mozaiku riparohet periodikisht.
Fotot dhe videot e ngjarjes u përhapën shpejt në internet, ndërsa i ndau edhe presidenti i rajonit të Lombardisë, Attilio Fontana, në rrjetet e tij sociale: “Lojërat Olimpike në Milano: po ndodhin gjëra të çuditshme! George Clooney me bashkëshorten Amal kërkojnë fat te ‘pjesa e bikut’ në Galerinë Vittorio Emanuele. Kjo është një traditë milaneze, e njohur nga të gjithë milanezët dhe turistët nga e gjithë bota. Fat të mbarë, George!”
Ky ritual ka fituar famë ndërkombëtare dhe tashmë konsiderohet një simbol i vizitës në Galerinë historike të Milanos. /Telegrafi/