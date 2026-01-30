Një yll i Real Madridit pranë largimit, klubet e Ligës Premier përgatisin ofertat
Real Madridi është i gatshëm të dëgjojë oferta për mesfushorin francez Eduardo Camavinga, me një çmim të vlerësuar rreth 70 milionë euro.
Vera e vitit 2026 pritet të jetë shumë e ngarkuar për drejtuesit e klubit madrilen, për shkak të interesimit serioz që po vjen nga Liga Premier.
Arsenali dhe Liverpooli e shohin Camavingën si një përforcim kyç, ndërsa lojtari mund të kërkojë një rol më të rëndësishëm jashtë Madridit.
Kjo lëvizje e mundshme lidhet me strategjinë financiare dhe sportive të Real Madridit, i cili synon të balancojë buxhetin përpara afrimeve të mëdha.
Drejtuesit janë të hapur për oferta konkrete që arrijnë vlerën e kërkuar, në mënyrë që të realizohet një ristrukturim i thellë i mesfushës.
Sipas mediave, klubi madrilen synon të gjenerojë fonde për të transferuar një mesfushor më kreativ dhe organizator.
Emra si Enzo Fernandez dhe Vitinha përmenden si objektiva potencialë për t’i dhënë më shumë vizion loje ekipit.
Shitja e Camavingës do t’i lejonte Realit të financojë këto operacione pa rrezikuar stabilitetin ekonomik të klubit.
Në Angli, Arsenali e konsideron Camavingën ideal për rotacion me Declan Rice, ndërsa Liverpooli është i gatshëm të bëjë një investim të madh për të fituar garën për firmën e tij.
Të dy klubet besojnë se profili i mesfushorit francez përshtatet në mënyrë perfekte me intensitetin e Ligës Premier.
E ardhmja e tij pritet të vendoset në fund të sezonit, por gjithnjë e më shumë po duket se largimi nga Madridi është një skenar realist. /Telegrafi/