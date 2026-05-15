“Nuk kryen punë”, legjenda e Arsenalit këshillon klubin ta zëvendësojë Martin Zubimendin
William Gallas i ka bërë thirrje trajnerit të Arsenalit, Mikel Arteta, që të mendojë për zëvendësimin e mesfushorit Martin Zubimendi para afatit kalimtar të verës, duke insistuar se skuadrës i duhet më shumë fuqi fizike në mesfushë.
Zubimendi iu bashkua Arsenalit nga Real Sociedad verën e kaluar për 60 milionë funte dhe la përshtypje të mira në fillim të sezonit, por sipas raportimeve ndikimi i tij ka rënë në muajt e fundit, teksa shpesh ka mbetur jashtë formacionit titullar në fazën vendimtare të sezonit.
Sipas Gallas, Arsenali ka nevojë për një mesfushor më agresiv dhe më punëtor, që t’i mbështesë lojtarët ofensivë dhe ta plotësojë Declan Ricen.
“Martin Odegaard ka nevojë për dikë prapa tij që të bëjë punët e pista, të vrapojë, të jetë gati fizikisht, të hyjë në duele, ta fitojë topin dhe pastaj t’ia japë atij topin”.
Ai shtoi se Arsenali e ka tashmë një lojtar të tillë: “Arsenali e ka një të tillë dhe ai është Declan Rice. Por mendoj se u duhet edhe një lojtar tjetër i tillë në atë pozicion dhe nuk mendoj se Martin Zubimendi mund ta bëjë këtë”.
Në fund, ish-mbrojtësi francez propozoi një emër konkret: “Dikush si Eduardo Camavinga te Real Madridi mund ta bëjë këtë punë në mesfushë. Ai do të ishte një zëvendësim i mirë dhe një transferim i madh për Arsenalin”./Telegrafi/