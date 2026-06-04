Man Utd ‘shpërthen’ në afatin kalimtar, 50 milionë euro për yllin e Ligës Premier
Manchester United po përgatit një lëvizje të rëndësishme në afatin kalimtar me vlerë rreth 50 milionë euro, teksa klubi anglez synon të forcojë repartin ofensiv për sezonin e ardhshëm.
“Djajtë e Kuq” po shqyrtojnë seriozisht mundësinë e transferimit të sulmuesit francez Jean-Philippe Mateta nga Crystal Palace, i cili shihet si një alternativë më ekonomike krahasuar me objektiva të tjerë më të shtrenjtë në tregun evropian.
Sulmuesi 28-vjeçar ka hyrë në një fazë të rëndësishme të karrierës së tij, ndërsa situata e tij kontraktuale e bën një opsion tërheqës për shumë klube.
Raportohet se ai do të ishte i hapur për një rol brenda rotacionit të skuadrës, gjë që i përshtatet edhe planeve të drejtuesve të Manchester United, të cilët synojnë të rrisin konkurrencën në vijën e sulmit.
Mateta vjen pas një sezoni pozitiv, ku ka shënuar 16 gola dhe ka dhënë 3 asistime në 50 ndeshje, duke qenë një nga lojtarët më të rëndësishëm të Crystal Palace.
Performanca e tij ka tërhequr vëmendjen e drejtuesve të United, të cilët po kërkojnë një sulmues fizikisht të fortë dhe të aftë në lojën me shpinë nga porta.
Plani i klubit nga Manchesteri është pjesë e një rindërtimi më të gjerë të skuadrës, me pronarin Sir Jim Ratcliffe që synon të afrojë disa përforcime strukturore gjatë verës.
Ndërkohë, raportohet se në listën e objektivave janë edhe emra të tjerë për të kompletuar repartin ofensiv dhe mesfushën, ndërsa diskutimet e brendshme po intensifikohen përpara hapjes së afatit kalimtar.
Sipas burimeve pranë klubit, Manchester United beson se afrimi i Matetas do të ishte një lëvizje strategjike dhe financiarisht e mençur, veçanërisht duke marrë parasysh afrimin e skadimit të kontratës së tij.
Klubi anglez po synon të përfitojë nga kjo situatë për të ulur koston e transferimit dhe për të përshpejtuar negociatat.
Brenda stafit teknik, ideja për një dyshe sulmuese që kombinon profilin e tij fizik me lojtarë më të rinj dhe dinamikë po shihet si një opsion interesant për sezonin e ardhshëm.
Vendimet përfundimtare pritet të merren në javët në vijim, ndërsa Manchester United kërkon të veprojë shpejt për të mbyllur marrëveshje para konkurrencës së klubeve të tjera evropiane. /Telegrafi/