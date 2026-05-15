E kryer, Man Utd arrin marrëveshje në parim për trajnerin e ri
Manchester United ka arritur një marrëveshje të përgjithshme me Michael Carrick që ai të bëhet trajneri i përhershëm i klubit, sipas gazetarit të “The Athletic” David Ornstein.
Klubi po punon për finalizimin e kontratave për Carrick dhe stafin e tij, ndërsa plani besohet të jetë një marrëveshje dyvjeçare me opsion për edhe një vit tjetër.
Vendimi u aprovua pasi bashkëpronari Sir Jim Ratcliffe dha “dritën jeshile” përfundimtare pas një takimi kyç, me CEO-n Omar Berrada dhe drejtorin e futbollit Jason Wilcox që e mbështetën këtë lëvizje.
United kishte shqyrtuar edhe trajnerë të tjerë, përfshirë Andoni Iraolan dhe Unai Emeryn, përpara se ta zgjidhte Carrick si opsionin kryesor.
🚨 Broad agreement in place for Michael Carrick to become permanent head coach of Manchester United. Work continues between all parties to finalise contracts for Englishman & backroom staff after 2+1yr deal offered to former #MUFC midfielder @TheAthleticFC https://t.co/7iMc4UVvwm
— David Ornstein (@David_Ornstein) May 15, 2026
Carrick, i cili ka zhvilluar 464 ndeshje me United dhe ka fituar pesë tituj të Ligës Premier, thuhet se gëzon edhe mbështetje të fortë nga lojtarët.
Që nga momenti kur mori drejtimin, Carrick ka regjistruar 10 fitore, tri barazime dhe dy humbje, duke përmirësuar rezultatet e ekipit dhe duke siguruar kualifikimin në Ligën e Kampionëve për sezonin e ardhshëm./Telegrafi/